Doanh nghiệp khổ nhất Việt Nam khi giá vàng tăng: Vay 5.833 lượng với giá 17,5 triệu đồng/lượng, giờ nợ Sacombank cả gốc lẫn lãi 2.400 tỷ không có khả năng trả

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với mức lỗ kỷ lục 1.153 tỷ đồng, nối dài mức lỗ triền miên hàng chục năm trước đó nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.700 tỷ đồng.

Đây là mức lỗ khổng lồ đối với một doanh nghiệp chỉ có quy mô vốn điều lệ 88 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của APT ở mức 195 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 2.600 tỷ đồng. Nợ phải trả 2.800 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là nợ gốc và lãi tại Sacombank. Vào tháng 5/2022, Sacombank đã khởi kiện APT ra tòa yêu cầu thanh toán nợ. Năm 2025, thêm một cổ đông lớn khác của APT là Satra cũng tiến hành khởi kiện đòi khoản nợ gần 25 tỷ đồng.

Tình cảnh bết bát của APT xuất phát từ việc đầu năm 2009 công ty tiến hành vay ngân hàng Phương Nam - nay đã sáp nhập vào Sacombank - 103 tỷ đồng và 5.833 lượng vàng SJC, có trị giá trị quy đổi 103 tỷ đồng (tương đương 17,66 triệu đồng/lượng).

﻿Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty đã thực hiện đánh giá lại khoản nợ vay 5.833 lượng vàng SJC theo giá niêm yết của ngân hàng cho vay. Số dư nợ gốc của khoản vay vàng được quy đổi ở mức 891 tỷ đồng, tăng 500 tỷ so với năm trước, tương ứng giá vàng SJC quy đổi tăng từ 84,2 triệu lên 152,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy khoản vay vàng hiện APT nợ Sacombank cả lẫn gốc lãi hơn 2.400 tỷ đồng bên cạnh đó là khoản vay bằng VNĐ gần 300 tỷ đồng. Báo cáo của APT cho biết công ty không có khả năng thanh toán khoản nợ này.

Về cơ cấu sở hữu, APT đang có 2 cổ đông chính là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) - sở hữu 30% và Công ty TNHH Tập đoàn Somo Việt Nam sở hữu 41,1%.

Chủ tịch Somo, ông Nguyễn Lâm Vinh Huy hiện đang giữ vị trí chủ tịch của APT. Ông Huy từng có thời gian dài là Phó TGĐ của Ngân hàng Phương Nam và sau đó là Chủ tịch của công ty vàng Sacombank-SBJ.

Đáng chú tại thời điểm APT thực hiện khoản vay với Phương Nam, cổ đông lớn nhất khi đó của công ty là ông Trần Phát Minh, sở hữu hơn 36% – cũng đang là Phó TGĐ của Ngân hàng này. Đến tháng 11/2009, ông Minh được bầu làm Chủ tịch HĐQT của APT.

Ông Trần Phát Minh sau đó còn là Chủ tịch của Kiên Long Bank giai đoạn 2012-2013 cũng như có thời điểm là cổ đông cá nhân lớn nhất của Sacombank.