Doanh nghiệp hút hàng nghìn tỷ từ cổ phiếu

Tuần này, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó có 4 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp trả bằng cổ phiếu.

Thu về hàng ngàn tỷ

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Đáng chú ý, TTC Land trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần Công ty CP Thành Thành Nam do 8 nhà đầu tư nắm giữ với tỷ lệ hoán đổi là 2,2, tương ứng mỗi cổ phiếu TTN sẽ đổi lấy 2,2 cổ phiếu phát hành thêm của SCR.

TTC Land phát hành tối đa gần 186 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của SCR sẽ tăng từ gần 4.306 tỷ đồng lên gần 6.166 tỷ đồng. Sau giao dịch, TTC Land sẽ trở thành cổ đông lớn nắm giữ 99,6% vốn Thành Thành Nam.

Công ty CP Thành Thành Nam là một đơn vị thành viên của Tập đoàn TTC, hoạt động chính của Thành Thành Nam chủ yếu là quản lý và khai thác các sản phẩm, dịch vụ.

TTC Land sẽ phát hành tối đa gần 186 triệu cổ phiếu.

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026, với kế hoạch doanh thu 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 30 tỷ đồng.

SMC trình cổ đông kế hoạch chào bán gần 37 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 368 tỷ đồng. Số tiền này SMC dự kiến dùng 218 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay và 150 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ với nhà cung cấp.

SMC cũng trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 150 tỷ đồng, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Số tiền huy động, SMC dùng 50 tỷ đồng tăng vốn vào Công ty TNHH Gia công thép SMC Phú Mỹ, 100 tỷ đồng tăng vốn vào Công ty TNHH Cơ khí chính xác SMC Phú Mỹ.

Ngoài ra, SMC trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, dự kiến phát hành tối đa gần 4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Chào bán thêm

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung đáng chú ý là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, PDR dự kiến phát hành tối đa gần 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Vốn điều lệ của PDR sẽ tăng thêm 2.393 tỷ đồng, từ 9.978 tỷ đồng lên 12.371 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu được tính theo giá chào bán là gần 1.996 tỷ đồng. PDR dự kiến dùng 1.550 tỷ đồng để đầu tư dự án, gồm 629 tỷ đồng được dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point - chủ đầu tư dự án Đà Nẵng Centre Point, khoảng 921 tỷ đồng dùng để mua cổ phần tại chính doanh nghiệp này. Còn lại 300 tỷ đồng để thu mua cổ phần tại Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ AKYN và gần 146 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

PDR cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm tối đa gần 120 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của PDR sẽ tăng thêm 2.393 tỷ đồng, từ 9.978 tỷ đồng lên 12.371 tỷ đồng.

Ngày 8/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2025 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: BSH) với tỷ lệ 15%. Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BSH sẽ chi 27 tỷ đồng để trả cổ tức. Công ty mẹ là Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã chứng khoán: SAB) đang nắm giữ 52% vốn điều lệ, dự kiến thu về hơn 14 tỷ đồng.