Petrolimex trình kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%, doanh thu cao nhất lịch sử, nêu áp lực giảm sản lượng do tác động của xe điện

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo đó, HĐQT dự kiến ﻿trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất đạt 315.000 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Petrolimex.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 3.380 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất dự kiến đạt 19,4 triệu tấn, tăng 10% so với thực hiện năm 2025.

Cũng tại đại hội tới, Petrolimex sẽ trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt là 12% (1.200 đồng/cp), tương ứng dự chi số tiền 1.525 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2026 dự kiến sẽ là 10%.

Định hướng kế hoạch SXKD của Petrolimex giai đoạn 2026 - 2030 , về chỉ tiêu sản lượng, Petrolimex cho biết sản lượng bán nội địa của Petrolimex qua các năm trong giai đoạn từ 2026 - 2030 sẽ bị ảnh hưởng, dự kiến:

Giai đoạn 2026 - 2027: Tốc độ tăng trưởng sản lượng có thể dao động trong khoảng 8,5% đến 10%. Động lực tăng trưởng từ chủ trương, định hướng phát triển của Nhà nước và các dự án phát triển các tuyến cao tốc mới và nhu cầu kinh tế có thể phần nào bù đắp cho sự khởi đầu của các chính sách hạn chế phương tiện và sự gia tăng của xe điện.

Ở giai đoạn này, tăng trưởng kinh tế vẫn là động lực chính. Hạ tầng cao tốc mới đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy nhu cầu. Xe điện bắt đầu có tác động rõ rệt hơn nhưng chưa chiếm lĩnh thị trường. Số lượng xe động cơ đốt trong vẫn rất lớn. Kế hoạch hạn chế xe xăng dầu vào nội đô bắt đầu từ 2027 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến sản lượng tại các thành phố lớn vào cuối giai đoạn này.

Petrolimex với vai trò đảm bảo nguồn và mở rộng mạng lưới ra cao tốc, vùng ven có thể vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương nhẹ, nhưng sẽ thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước và có thể thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP chung.

Giai đoạn 2028 - 2030: Tốc độ tăng trưởng có khả năng chậm lại, tăng từ 6% đến 7%. Lúc này, tác động của xe điện, nhiên liệu xanh, và các chính sách hạn chế phương tiện sẽ trở nên rõ rệt hơn.

Tác động của xe điện sẽ mạnh mẽ hơn khi giá xe giảm, hạ tầng sạc tốt hơn và các chính sách khuyến khích phát huy hiệu quả. Việc hạn chế phương tiện sử dụng xăng dầu ở các thành phố lớn sẽ được thực thi đầy đủ hơn, gây áp lực giảm sản lượng tại các khu vực này.

Tăng trưởng kinh tế và nhu cầu vận tải hàng hóa có thể chỉ đủ để bù đắp một phần sự sụt giảm từ các yếu tố trên. Sản lượng bán xăng dầu truyền thống có thể đạt đỉnh hoặc bắt đầu đi ngang.

Với các nhận định trên, dự kiến sản lượng kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn trong giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tăng trưởng bình quân khoảng 7%/năm.

Về chỉ tiêu tài chính, hoạt động kinh doanh xăng dầu là ngành hàng chịu tác động trực tiếp và hết sức trọng yếu của diễn biến giá dầu thế giới. Với giả định giá dầu thế giới biến động trong biên độ hẹp và dao động ở mức tương đồng với giá dầu bình quân của giai đoạn 2021 - 2025, Tập đoàn dự kiến:

Doanh thu giai đoạn 2026-2030 của Tập đoàn phấn đấu tăng trưởng bình quân không thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng sản lượng dự kiến đạt 7%/năm. Lợi nhuận giai đoạn 2026-2030 của Tập đoàn phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 6-7%/năm.

Phấn đấu chi trả cổ tức đạt bình quân từ 8-10%/năm.