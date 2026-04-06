Công ty quân đội lên kế hoạch doanh thu kỷ lục 52.000 tỷ đồng, chia cổ tức tiền mặt 33%

Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã: VGI) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến diễn ra chiều 23/4 tại Hà Nội.



Lợi nhuận dự kiến tiếp tục tăng



Viettel Global đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 52.561 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước và nếu hoàn thành sẽ lập kỷ lục mới.

Dù vậy, lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 12,5%, còn 13.275 tỷ đồng, chủ yếu do ảnh hưởng từ biến động tỷ giá khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào cuối kỳ.

Về chiến lược, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng các dịch vụ mới như chuyển phát, vận tải, logistics tại Lào, Campuchia và Myanmar; đồng thời nghiên cứu phát triển các lĩnh vực cho thuê hạ tầng và năng lượng mặt trời. Công ty cũng đặt mục tiêu thương mại hóa 5G tại 8/9 thị trường quốc tế (trừ Mytel), xây dựng các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn tối thiểu Tier III và phát triển hệ sinh thái điện toán đám mây, sẵn sàng đưa vào khai thác từ năm 2027.



Ở mảng nội dung số, Viettel Global định hướng phát triển dịch vụ truyền hình thông qua việc hợp tác mua bản quyền cho khu vực châu Á và châu Mỹ, với các đối tác tiềm năng như Netflix, Cartoon Network, Discovery hay Warner TV. Đồng thời, doanh nghiệp phối hợp cùng Viettel Media xây dựng kho nội dung dùng chung nhằm tiết giảm 30–70% chi phí bản quyền và rút ngắn thời gian đàm phán.



Trong lĩnh vực tài chính số, các thị trường sẽ triển khai theo lộ trình gồm bốn bước: ví điện tử, hệ sinh thái thanh toán số, dịch vụ tài chính số và ngân hàng số.



Mở rộng sang Cộng hòa Dominicana, cổ tức tiền mặt 33%



Năm 2026, Viettel Global dự kiến đẩy mạnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, với điểm nhấn là kế hoạch đàm phán hợp đồng nhượng quyền viễn thông tại Cộng hòa Dominicana. Doanh nghiệp cũng dự kiến thành lập công ty con tại quốc gia này để trực tiếp triển khai dự án.



Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông thông qua việc bổ sung 4 ngành nghề kinh doanh mới, gồm: bán lại dịch vụ viễn thông; hạ tầng công nghệ thông tin và xử lý dữ liệu; dịch vụ máy tính; và bán buôn nguyên liệu nông, lâm sản.



Về phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến chi hơn 10.044 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 33% (mỗi cổ phiếu nhận 3.300 đồng).

