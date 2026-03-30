Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty quân đội có 10.000 người, kinh doanh "vàng đen" lần đầu công bố lợi nhuận vượt 1.000 tỷ đồng, mua cổ phiếu MBB lãi 490%

Phụng Tiên | 30-03-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Cơ cấu doanh thu cho thấy khai thác và kinh doanh than vẫn là hoạt động cốt lõi, đóng góp hơn 23.568 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các mảng dịch vụ xây lắp và kinh doanh xăng dầu cũng đóng góp đáng kể vào tổng nguồn thu của đơn vị.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, Tổng công ty Đông Bắc (thuộc Bộ Quốc phòng) ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 25.145 tỷ đồng, giảm khoảng 12,5% so với mức 28.745 tỷ đồng của năm 2024.

Giá vốn hàng bán giảm từ 25.707 tỷ đồng xuống còn 22.398 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm hơn 300 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.029 tỷ đồng, vượt xa con số 888,5 tỷ đồng của năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 812 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với mức 614,1 tỷ đồng năm 2024.

Cơ cấu doanh thu cho thấy khai thác và kinh doanh than vẫn là hoạt động cốt lõi, đóng góp hơn 23.568 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các mảng dịch vụ xây lắp và kinh doanh xăng dầu cũng đóng góp đáng kể vào tổng nguồn thu của đơn vị.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tổng công ty Đông Bắc đạt 13.971 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm ưu thế với hơn 10.469 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở hàng tồn kho (5.215 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (3.644 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả đã giảm đáng kể từ mức 12.667 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 11.502 tỷ đồng vào cuối năm. Vốn chủ sở hữu tăng lên mức 2.469 tỷ đồng (so với 2.246 tỷ đồng tại ngày 01/01/2025).

Doanh nghiệp nắm cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) với giá gốc 10 tỷ đồng và giá trị hợp lý tại thời điểm cuối năm 2025 là hơn 59 tỷ đồng, tương đương mức lãi 490%.

Binh đoàn 19 - TCT Đông Bắc tiền thân là Công ty Đông Bắc được thành lập theo Quyết định số 910/QĐ-QP, ngày 27/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP).﻿

Hiện nay, Binh đoàn có gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ, CNVC, lao động, về tổ chức gồm 14 đơn vị thành viên, 12 phòng ban chuyên môn.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Binh đoàn 19 - TCT Đông Bắc là sản xuất kinh doanh và quân sự, quốc phòng, với ngành nghề chính là khai thác, chế biến và kinh doanh than, đáp ứng nhu cầu cho nền kinh tế, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, Binh đoàn còn triển khai một số ngành nghề có thế mạnh trong các lĩnh vực, như: Xây dựng dân dụng - công nghiệp, khai thác cảng, vận tải thủy, khoan thăm dò,…﻿

Doanh nghiệp quân đội đứng sau siêu đại lộ 855.000 tỷ đồng: Gắn liền tuyến hậu cần đường Trường Sơn huyền thoại và cầu Phong Châu được Thủ tướng khen ngợi

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám phá 3 liên minh hàng không lớn nhất thế giới, Việt Nam có duy nhất Vietnam Airlines góp mặt

Khám phá 3 liên minh hàng không lớn nhất thế giới, Việt Nam có duy nhất Vietnam Airlines góp mặt Nổi bật

Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch giảm 37% lợi nhuận, trả cổ tức 30%

Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch giảm 37% lợi nhuận, trả cổ tức 30% Nổi bật

Golden Gate lãi gấp đôi sau 1 năm, "hồi sinh" The Coffee House và cú đập ngang chấn động

Golden Gate lãi gấp đôi sau 1 năm, "hồi sinh" The Coffee House và cú đập ngang chấn động

00:05 , 30/03/2026
Công ty liên quan đến Novaland nhận tin vui về khoản vay 250 tỷ liên quan đến vụ án "Vũ Nhôm"

Công ty liên quan đến Novaland nhận tin vui về khoản vay 250 tỷ liên quan đến vụ án "Vũ Nhôm"

00:03 , 30/03/2026
Người nông dân Đắk Lắk thu 15 tỷ/năm nhờ thứ quả 'ngửi thì nồng, ăn thì nghiện': Làm nông nghiệp tử tế, người Việt không thể nghèo

Người nông dân Đắk Lắk thu 15 tỷ/năm nhờ thứ quả 'ngửi thì nồng, ăn thì nghiện': Làm nông nghiệp tử tế, người Việt không thể nghèo

00:01 , 30/03/2026
Thủ tướng: Nhà máy Nghi Sơn tập trung sản xuất xăng dầu, ưu tiên nhiên liệu bay

Thủ tướng: Nhà máy Nghi Sơn tập trung sản xuất xăng dầu, ưu tiên nhiên liệu bay

20:04 , 29/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên