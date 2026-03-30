Công ty quân đội có 10.000 người, kinh doanh "vàng đen" lần đầu công bố lợi nhuận vượt 1.000 tỷ đồng, mua cổ phiếu MBB lãi 490%

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, Tổng công ty Đông Bắc (thuộc Bộ Quốc phòng) ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 25.145 tỷ đồng, giảm khoảng 12,5% so với mức 28.745 tỷ đồng của năm 2024.

Giá vốn hàng bán giảm từ 25.707 tỷ đồng xuống còn 22.398 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm hơn 300 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.029 tỷ đồng, vượt xa con số 888,5 tỷ đồng của năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 812 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với mức 614,1 tỷ đồng năm 2024.

Cơ cấu doanh thu cho thấy khai thác và kinh doanh than vẫn là hoạt động cốt lõi, đóng góp hơn 23.568 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các mảng dịch vụ xây lắp và kinh doanh xăng dầu cũng đóng góp đáng kể vào tổng nguồn thu của đơn vị.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tổng công ty Đông Bắc đạt 13.971 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm ưu thế với hơn 10.469 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở hàng tồn kho (5.215 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (3.644 tỷ đồng).



Về nguồn vốn, nợ phải trả đã giảm đáng kể từ mức 12.667 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 11.502 tỷ đồng vào cuối năm. Vốn chủ sở hữu tăng lên mức 2.469 tỷ đồng (so với 2.246 tỷ đồng tại ngày 01/01/2025).



Doanh nghiệp nắm cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) với giá gốc 10 tỷ đồng và giá trị hợp lý tại thời điểm cuối năm 2025 là hơn 59 tỷ đồng, tương đương mức lãi 490%.

Binh đoàn 19 - TCT Đông Bắc tiền thân là Công ty Đông Bắc được thành lập theo Quyết định số 910/QĐ-QP, ngày 27/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP).﻿

Hiện nay, Binh đoàn có gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ, CNVC, lao động, về tổ chức gồm 14 đơn vị thành viên, 12 phòng ban chuyên môn.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Binh đoàn 19 - TCT Đông Bắc là sản xuất kinh doanh và quân sự, quốc phòng, với ngành nghề chính là khai thác, chế biến và kinh doanh than, đáp ứng nhu cầu cho nền kinh tế, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, Binh đoàn còn triển khai một số ngành nghề có thế mạnh trong các lĩnh vực, như: Xây dựng dân dụng - công nghiệp, khai thác cảng, vận tải thủy, khoan thăm dò,…﻿