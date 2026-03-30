Công ty liên quan đến Novaland nhận tin vui về khoản vay 250 tỷ liên quan đến vụ án "Vũ Nhôm"

Ngày 27/3, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Seaprodex - mã CK: SEA) đã công bố về việc đình chỉ yêu cầu đòi nợ gốc 250 tỷ đồng giữa CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 và Tổng công ty.

Theo đó, ngày 09/02/2026, Seaprodex nhận được Bản án số 7/2026/KDTM-ST ngày 28/01/2026, tuyên xử: đình chỉ yêu cầu khởi kiện của CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 về việc buộc Seaprodex thanh toán cho Xây dựng Bắc Nam 79 toàn bộ số tiền nợ gốc còn lại với số tiền là 250 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, bản án sơ thẩm chỉ có hiệu lực khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị mà không phát sinh khiếu kiện.

Tại báo cáo kiểm toán năm 2025, Seaprodex cho biết đã vay CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 để nộp tiền sử dụng đất của khu đất số 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 250 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm.

Khoản vay này được đảm bảo bằng 22 triệu cổ phần của Seaprodex tại CTCP Việt Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc Proconco.

Theo bản án phúc thẩm số 346/2019/HS-PT ngày 13/06/2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra Quyết định buộc Seaprodex nộp số tiền 250 tỷ đồng (tiền gốc) và hơn 18,4 tỷ đồng (tiền lãi) đã vay của CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 cho Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để đảm bảo cho việc thi hành án đối với nghĩa vụ của pháp nhân, trách nhiệm của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) trong vụ án này và các giao dịch khác có liên quan.

Từ ngày 10/02/2023 đến ngày 22/12/2023, Seaprodex đã bị cưỡng chế khấu trừ toàn bộ số tiền hơn 268,4 tỷ đồng theo Quyết định thi hành án chủ động số 910/QĐ-CTHADS ngày 27/02/2020 để thi hành án liên quan đến bản án phúc thẩm trên.

Ngoài số tiền hơn 268,4 tỷ đồng đã được Seaprodex thi hành cưỡng chế, tính đến hiện nay, công ty này đã thanh toán thêm gần 96,2 tỷ đồng tiền lãi vay cho CTCP Xây dựng Bắc Nam 79. Phần lãi vay còn lại (trong tổng lãi vay tính đến ngày 21/12/2023) chưa thanh toán là hơn 4 tỷ đồng.

Hiện tại, giữa Seaprodex và CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 vẫn tiếp tục làm việc để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của các bên.

Năm 2023, Seaprodex đã có Công văn về việc đề nghị xem xét quá trình thi hành án đối với QÐ 910.

Đến ngày 09/07/2025, Seaprodex nhận được Công văn của Tòa án Nhân dân Khu vực 1 Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia phiên họp và hòa giải vào ngày 04/08/2025.

Trên cơ sở đã thống nhất của HĐQT Tổng Công ty về các vấn đề liên quan nợ gốc và lãi vay giữa Seaprodex với CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 và các hành động pháp lý cho đến nay, Seaprodex đã nộp bản tự khai và cung cấp cho tòa các tài liệu đính kèm.

Tiếp đó, tại các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Seaprodex đã tham dự và nêu ý kiến về vụ án theo quy định.

Ngày 12/01/2026, Seaprodex nhận được Quyết định của Tòa án nhân dân Khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa vụ án ra xét xử. Thời gian mở phiên tòa được diễn ra vào ngày 23/01/2026 tại Phòng xử án Tòa án nhân dân khu vực 1 Thành phố Hồ Chí Minh.﻿

Về dự án xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ trên khu đất số 2-4-6 Đồng Khởi, chi phí xây dựng cơ bản dở dang﻿ của Seaprodex tại dự án này hơn 692 tỷ đồng.

Seaprodex đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính để được chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và đã được Chi cục thuế Quận 1 (nay là Thuế cơ sở 1 Thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận Tổng Công ty đã nộp tiền đất tại ngày 24/01/2017, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Tổng Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo Công văn số 814 tại ngày 27/01/2017.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2025, Tổng Công ty vẫn chưa được Cơ quan quản lý Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện triễn khai Dự án xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ trên khu đất này.﻿

Trong năm vừa qua, ﻿Seaprodex ghi nhận doanh thu thuần hơn 757 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 229 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.