Ba lãnh đạo Red Capital từ nhiệm vị trí tại Seaprodex

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex, MCK: SEA, sàn UPCoM) vừa công bố việc nhận được đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm soát.



Đó là Thành viên HĐQT Đỗ Thị Phương Lan và Lê Trung Hiếu cùng với Thành viên BKS Phạm Thị Lan Hương.

Các đơn từ nhiệm đều nêu rõ mong muốn từ chức kể từ ngày 12/09 và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp gần nhất.

Cả 3 vị này đều là đại diện của cổ đông CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital). Cụ thể, tính đến 30/6/2025, bà Đỗ Thị Phương Lan là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Red Capital.

Ông Lê Trung Hiếu giữ vai trò Giám đốc Đầu tư mảng Chiến lược Red Capital, được giới thiệu có 15 năm kinh nghiệm tại Mapletree, Deloitte và PwC, chuyên về đầu tư, quản lý tài sản và thị trường vốn.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Lan Hương là Trưởng phòng Pháp lý dự án Red Capital, được giới thiệu có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, M&A và phát triển dự án.

Cả 3 vị trên có đơn từ nhiệm sau khi Red Capital bán toàn bộ 18 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng 14,4% vốn điều lệ Seaprodex bằng phương thức thoả thuận trong thời gian từ 14-22/08. Sau giao dịch, Red Capital không còn nắm giữ cổ phiếu SEA nào và chính thức rút khỏi doanh nghiệp thủy sản này.

Red Capital đã nhận chuyển nhượng 18 triệu cổ phiếu SEA trong ngày 06/08/2024. Tại thời điểm đó, cổ phiếu SEA đóng cửa ở mức 28.710 đồng/cổ phiếu.

Trong thời gian từ 14-22/8, trung bình thị giá cổ phiếu SEA ở mức 42.185 đồng/cổ phiếu. Ước tính, Red Capital thu về khoảng 760 tỷ đồng từ việc thoái vốn.

Trụ sở Seaprodex tại "đất vàng" số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Cùng với việc Red Capital thoái sạch vốn, Seaprodex cũng ghi nhận biến động cổ đông. Theo đó, CTCP Tập đoàn Gelex (MCK: GEX, sàn HoSE) cũng bán ra 8,88 triệu cổ phiếu SEA trong phiên 22/8. Qua đó giảm sở hữu từ 11,89 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 9,52% xuống còn 3,02 triệu cổ phiếu, tương đương 2,42% vốn điều lệ Seaprodex và không còn là cổ đông lớn của công ty này.

Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G (Tập đoàn SSG hay SSG Group) trở thành tân cổ đông lớn của Seaprodex sau khi mua vào 14,9 triệu cổ phiếu cũng trong phiên 22/8.

Sau giao dịch, Tập đoàn SSG từ không nắm giữ cổ phiếu SEA nào đã tăng sở hữu lên 11,92% vốn điều lệ Seaprodex.

Thống kê trong phiên 22/8 có 11.400 cổ phiếu SEA khớp lệnh và 14,9 triệu đơn vị giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị giao dịch là 507,16 tỷ đồng, tương đương 34.000 đồng/cổ phiếu.

Ước tính, Gelex có thể thu về 300 tỷ đồng từ việc thoái bớt vốn, còn Tập đoàn SSG bỏ ra số tiền tương tự để trở thành cổ đông lớn của Seaprodex.

Ngoài các cổ đông kể trên, tại thời điểm 30/6/2025, cổ đông lớn nhất tại Seaprodex là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 63,38% vốn điều lệ.



