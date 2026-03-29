Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, khảo sát địa điểm xây kho dầu chiến lược

Theo Phạm Trường | 29-03-2026 - 18:00 PM | Doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tạm thời hạn chế sản xuất các sản phẩm hóa dầu khác mà tập trung sản xuất các sản phẩm xăng dầu, nhất là xăng cho máy bay. Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa phải sớm giải phóng mặt bằng để thúc đẩy xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại vị trí đã khảo sát.

Ngày 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã tới làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa ) về tình hình vận hành, cung ứng sản phẩm xăng dầu và khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Cùng đi với Thủ tướng có Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết, nhà máy đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5 ở mức công suất tối ưu, qua đó tối đa hóa sản lượng các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu nhiều biến động, doanh nghiệp bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ từ Chính phủ, bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương, các nhà đầu tư và đối tác.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để bảo đảm nguồn cung dầu thô, đồng thời tạo thuận lợi cho việc vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz về Việt Nam, phục vụ cho các dự án.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu bộ, ngành, địa phương phối hợp, sớm triển khai nhanh nhất việc xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược tại khu vực Nghi Sơn, phục vụ nhà máy và các nhu cầu khác. Ông yêu cầu liên doanh Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn phải đa dạng hóa nguồn cung, coi đây là giải pháp cấp bách và lâu dài.

Trong bối cảnh hiện nay, nhà máy tạm thời hạn chế sản xuất các sản phẩm hóa dầu khác mà tập trung sản xuất các sản phẩm xăng dầu, nhất là xăng cho máy bay.

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các nước, đối tác liên quan để tiếp tục xem xét hỗ trợ, bảo đảm nguồn cung dầu thô đầu vào cho dự án. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xử lý theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị liên quan về thuế với một số mặt hàng nguyên liệu đầu vào cho lọc hóa dầu, trong bối cảnh hiện nay. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý.

Tại khu vực dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại phường Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa), Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai dự án theo hướng khẩn cấp, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án liên doanh do các tập đoàn lớn của Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait góp vốn đầu tư. Đây hiện là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam, với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm). Trong điều kiện bình thường, Nhà máy cung cấp các sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu nội địa; đồng thời cung cấp các sản phẩm hóa dầu uy tín trong khu vực.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên