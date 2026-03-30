Người nông dân Đắk Lắk thu 15 tỷ/năm nhờ thứ quả 'ngửi thì nồng, ăn thì nghiện': Làm nông nghiệp tử tế, người Việt không thể nghèo

Ông Phan Đình Dương (thôn Tiến Đạt, xã Quảng Phú, Đắk Lắk) là một trong những đại biểu nông dân xuất sắc dự tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra cuối tháng 12/2025.

Hiện gia đình ông sở hữu 7 ha sầu riêng, năng suất trung bình khoảng 30 tấn/ha. Riêng năm vừa qua, doanh thu đạt khoảng 15 tỷ đồng.

Trong bối cảnh sầu riêng đang trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực, kim ngạch toàn ngành năm 2025 được kỳ vọng chạm mốc 4 tỷ USD, đóng góp lớn vào tổng giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Tuy nhiên, để có được thành quả này, ông Dương từng trải qua không ít biến cố. Những năm đầu chuyển đổi từ cà phê sang cây ăn trái, khi vườn vừa bắt đầu cho thu hoạch, một cơn bão năm 2009 đã phá hủy gần như toàn bộ thành quả sau nhiều năm gây dựng.

Không bỏ cuộc, ông kiên trì khôi phục lại vườn cây và trồng mới từ năm 2011. Đến giai đoạn 2016–2017, vườn sầu riêng bắt đầu cho thu hoạch ổn định, mang về nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ làm giàu cho riêng mình, ông còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm với bà con xung quanh, vận động cùng phát triển mô hình trồng sầu riêng. Với ông, sự giàu có chỉ thực sự trọn vẹn khi cộng đồng cùng khấm khá.



Ông nhấn mạnh, để nghề trồng sầu riêng phát triển bền vững, người nông dân cần kết hợp thực tiễn với khoa học kỹ thuật, trong đó yếu tố kỹ thuật phải chiếm ít nhất 60%. Nhờ đó, sản phẩm đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc.

Tại địa phương, việc quản lý mã số vùng trồng cũng được thực hiện nghiêm ngặt, mỗi mã khoảng 20 ha và tuyệt đối không chia sẻ hay sử dụng chung nhằm bảo vệ uy tín. Nhờ cách làm bài bản, thương hiệu “Sầu riêng Chú Dương” đã được nhiều đối tác nước ngoài biết đến, chủ động tìm đến tận vườn để thu mua.

Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cao, mô hình của ông còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Vào mùa cao điểm, hàng chục lao động được thuê với mức thu nhập lên đến 400.000 đồng/ngày, thậm chí khoảng 15 triệu đồng/tháng – mức khá cao so với mặt bằng chung.



Dù đã lớn tuổi, ông Dương vẫn ấp ủ kế hoạch mở rộng mô hình, tạo cơ hội cho người trẻ tham gia sản xuất theo hình thức hợp tác, chia sẻ lợi nhuận. Ông tin rằng, nếu được đầu tư đúng hướng, nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các quốc gia mạnh trong khu vực.



“Người trẻ đừng ngại làm nông. Nếu biết cách làm, thu nhập không hề thua kém công việc ở doanh nghiệp. Làm nông nghiệp tử tế, người Việt không thể nghèo,” ông Dương khẳng định.