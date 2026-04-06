Liên minh hệ sinh thái nghiên cứu, thương mại hóa tế bào gốc

Sự kiện quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia y sinh học và đại diện các tổ chức y tế trong khu vực, thể hiện nỗ lực kết nối giữa nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và định hướng ứng dụng trong thực tiễn chăm sóc sức khỏe.

Hợp tác này tập trung vào nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tế bào gốc từ màng dây rốn – một hướng tiếp cận đang được quan tâm trong lĩnh vực y học tái tạo, với kỳ vọng từng bước thúc đẩy quá trình đưa các thành tựu khoa học đến gần hơn với thực tiễn, phù hợp với quy định của từng quốc gia.

Theo thỏa thuận, ba bên sẽ phối hợp xây dựng một hệ sinh thái trong lĩnh vực tế bào gốc:

• Cellresearch Corporation Pte. Ltd. đảm nhiệm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lõi

• Cellcare Holdings Pte. Ltd. phát triển hệ sinh thái và mở rộng thị trường

• Cellcare Laboratory Sdn. Bhd. triển khai sản xuất, vận hành phòng thí nghiệm và định hướng thương mại hóa

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Cellcare Holdings cho biết, để một công nghệ y học tiên tiến có thể từng bước đi vào thực tiễn, cần có sự hội tụ của ba yếu tố: nguồn lực đầu tư, nền tảng nghiên cứu và năng lực triển khai.

Lễ ký kết lần này được xem là bước khởi đầu nhằm kết nối các yếu tố đó, hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

Ở góc độ nghiên cứu, ông Ivor J Lim – Giám đốc sáng lập kiêm Giám đốc Y khoa của CellResearch Corporation – cho biết, với hơn 22 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, đơn vị đã xây dựng nền tảng khoa học và dữ liệu nghiên cứu vững chắc, hướng tới việc phát triển các công nghệ tế bào gốc theo các tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt và phù hợp với quy định tại từng thị trường.

"Là các nhà khoa học và bác sĩ, chúng tôi cùng PGS. Phan Toàn Thắng luôn tập trung vào nghiên cứu và đổi mới. Tuy nhiên, để các kết quả nghiên cứu có thể từng bước được triển khai trong thực tiễn, cần có sự đồng hành của các đối tác có năng lực triển khai và phát triển hệ sinh thái," ông Ivor J Lim chia sẻ.

Việc hợp tác giữa ba bên lần này tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình phát triển và mở rộng các ứng dụng công nghệ tại một số thị trường trọng điểm như Singapore, Malaysia và Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ các quy định chuyên ngành tại từng quốc gia.

Lễ ký kết mang đến hệ sinh thái toàn diện từ nghiên cứu đến ứng dụng, hướng tới hiệu quả điều trị bền vững.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là sự hiện diện của PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng – nhà khoa học gốc Việt với nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc.

Ông là người Việt Nam tiên phong sở hữu bằng sáng chế do Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp liên quan đến công nghệ tế bào gốc từ màng dây rốn. Đến nay, công nghệ này đã được đăng ký bảo hộ tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Từ năm 2004, khi trở lại Singapore, PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu chuyên sâu về tiềm năng của tế bào gốc trong y học tái tạo. Công trình nghiên cứu đột phá gần đây của ông là việc phát hiện ra một nguồn tế bào gốc mới từ màng lót dây rốn, có tiềm năng ứng dụng trong y học tái tạo, kỹ thuật mô và liệu pháp tế bào.

Hướng nghiên cứu này được xem là nền tảng cho khái niệm tế bào gốc "0 tuổi", thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học trong lĩnh vực y học tái tạo.

Những nghiên cứu về tế bào gốc của PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng (áo vest đen từ trái qua) dần được hiện thực hóa để điều trị bệnh.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng cho biết, trong nhiều năm qua, lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc đã ghi nhận nhiều tiến triển đáng chú ý. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là làm sao để các thành tựu khoa học có thể từng bước được chuyển hóa và tiếp cận gần hơn với thực tiễn chăm sóc sức khỏe.

Theo ông, việc hình thành một hệ sinh thái kết nối giữa nghiên cứu, triển khai và phát triển thị trường sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và định hướng ứng dụng.

"Công nghệ tế bào gốc từ màng dây rốn mở ra một hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu y học tái tạo, với tiềm năng được tiếp tục phát triển và ứng dụng trong tương lai theo các tiêu chuẩn chuyên môn và quy định tại từng quốc gia", ông chia sẻ.

Với nền tảng khoa học, sự tham gia của các đơn vị chuyên môn và định hướng phát triển rõ ràng, sự kiện ký kết ngày 2/4/2026 tại Singapore được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kết nối giữa nghiên cứu và thực tiễn, từng bước đưa các tiến bộ khoa học đến gần hơn với cộng đồng.