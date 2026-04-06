Đại gia nắm DA 1,3 tỷ USD ở KCN Cái Mép, có kho ngầm chứa khí gas lớn nhất Đông Nam Á: Lỗ lũy kế hơn 21.500 tỷ đồng

Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina (Hyosung Vina Chemicals) vừa công bố tình hình tài chính định kỳ năm 2025, ghi nhận mức lỗ sau thuế hơn 4.208 tỷ đồng, gần tương đương với mức lỗ hơn 4.261 tỷ đồng của năm trước đó.

Tổng số lỗ lũy kế của Hyosung Vina Chemicals gần 21.567 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ﻿Hyosung Vina Chemicals tại ngày 31/12/2025 đạt 28.148 tỷ đồng, tổng nợ phải trả gần 18.153 tỷ đồng. Nợ vay ngân hàng giảm mạnh từ hơn 22.652 tỷ đồng xuống còn 11.857 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp đã được tăng mạnh từ 18.728 tỷ đồng lên 30.882 tỷ đồng, giúp vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2025 đạt gần 9.995 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5 lần so với kỳ trước.

Nhờ động thái tăng vốn này, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã giảm từ mức 14,51 lần xuống còn 1,82 lần.

Trong báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện, các kiểm toán viên đã đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh là khoản lỗ lũy kế 21.567 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 8.552 tỷ đồng. Sự kiện này cho thấy sự hiện hữu của yếu tố không chắc chắn có tính trọng yếu, dẫn đến sự hoài nghi về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Công ty mẹ của Hyosung Vina Chemicals đã có thư hỗ trợ tài chính vào tháng 2/2026, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho công ty trong vòng ít nhất 15 tháng kể từ ngày 31/01/2026.

Được biết, Hyosung Vina Chemicals được thành lập năm 2018, là doanh nghiệp FDI Hàn Quốc có trụ sở tại Khu công nghiệp Cái Mép, chuyên sản xuất các sản phẩm Polypropylene, Ethylene và các phó phẩm liên quan, và bán buôn nhiên liệu các loại khí dầu mỏ hóa lỏng, và các hoạt động kinh doanh phụ trợ khác. Tổng Giám đốc là ông Kim Jong Ki (Hàn Quốc).

﻿Hyosung Vina Chemicals có vốn điều lệ hơn 30.882 tỷ đồng, do công ty mẹ Hyosung Chemical Corporation (Hàn Quốc) nắm 51% vốn và Hyosung Vina 1st Co., Ltd (Hàn Quốc) nắm 49% vốn.

﻿Vào cuối năm 2021, Hóa chất Hyosung Vina khánh thành Nhà máy sản xuất PP và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG tại KCN Cái Mép (phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ).

Dự án có tổng mức đầu tư 1,3 tỷ USD, bao gồm tổ hợp nhà máy sản xuất Polypropylene 1 và 2, công suất 300.000 tấn/năm/nhà máy; Bến cảng chuyên dùng tiếp nhận tàu trọng tải 60.000 tấn; Nhà máy sản xuất Propylene và Ethylene, công suất 600.000 tấn/năm và kho ngầm LPG (nằm ở độ sâu từ 110m đến gần 200m so với mực nước biển, chiều dài gần 5km), sức chứa 240.000 tấn, lớn nhất khu vực Đông Nam Á.﻿

Ông Wie Chol Ryang - Giám đốc điều hành kho ngầm phát biểu kho ngầm này có tuổi thọ 50 năm và sau 50 năm nếu thay hệ thống đường ống và các bộ phận phụ trợ thì có thể kéo dài.﻿

Dù kho ngầm được xây trên vùng đất sình lầy và ngập mặn nhưng kho ngầm này có độ an toàn gần như tuyệt đối, kể cả động đất, sóng thần hay núi lửa. Do từ mặt đất xuống sâu 60m là bùn, đất mềm nhưng từ 60m sâu xuống tiếp là đá granite cứng chắc. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để Hyosung triển khai kho ngầm.﻿

Kho ngầm gần như hoàn toàn tự động hóa bởi những công nghệ tiên tiến nhất, phía ngoài bao bọc bởi lớp đá cứng granite. Kho ngầm còn được thiết kế, thi công theo hình dáng quả trứng để áp suất không tập trung vào một điểm mà phân bố đều.

Ngoài ra, trên mặt đất Hyosung còn xây dựng 10 bồn chứa khí, mỗi bồn có sức chứa 4.000 tấn. Đây là bồn chứa khí lớn nhất thế giới vì đến nay các bồn cùng loại chỉ chứa được khoảng 1.000-2.000 tấn.

Để tạo ra các sản phẩm từ khí, chủ đầu tư đã nhập về Việt Nam và lắp đặt tại nhà máy một tháp tách khí cao gần 120m, có đường kính 10m. Đây cũng là tháp tách khí cao, lớn nhất thế giới.﻿

Hyosung là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Lĩnh vực mà tập đoàn này tham gia chủ yếu là công nghiệp hóa chất, công nghiệp nặng, công nghệ thông tin, thương mại, xây dựng và dệt may… Hyosung cũng là tập đoàn có mặt tại Việt Nam từ rất sớm (2007) thông qua công ty con có 100% vốn Hàn Quốc là Hyosung Việt Nam tại Đồng Nai. Theo Chủ tịch Cho Hyun-joon, Hyosung là đối tác FDI lớn thứ 3 của Hàn Quốc tại Việt Nam, với tổng vốn đã đầu tư khoảng 4 tỷ USD, tạo ra khoảng 10.000 việc làm. Hyosung dự kiến sẽ đầu tư thêm 4 tỷ USD, tạo thêm khoảng 10.000 việc làm mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam và đóng góp thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong đó, Tập đoàn đang đầu tư nhà máy sản xuất công nghệ sinh học và nhà máy sản xuất sợi carbon với tổng vốn đầu tư 2 dự án là 1,3 tỷ USD tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Hyosung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư các dự án trong lĩnh vực: Trung tâm dữ liệu, sản xuất sản phẩm vật liệu công nghiệp cao, nhà máy nhiên liệu bay sinh học bền vững và sản xuất sợi carbon.



