Fecon 'bốc hơi' hơn 1.140 tỷ đồng doanh thu sau đính chính BCTC quý IV/2025

Công ty Cổ phần Fecon (MCK: FCN, sàn HoSE) vừa có văn bản đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Cụ thể, theo báo cáo mới, doanh thu thuần sau đính chính của Fecon giảm từ hơn 2.714,8 tỷ đồng xuống còn hơn 1.572,2 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 1.142,6 tỷ đồng so với báo cáo ban đầu. Qua đó, lợi nhuận gộp cũng giảm 157,2 tỷ đồng, xuống còn hơn 250,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính sau đính chính cũng ghi nhận giảm từ gần 63,4 tỷ đồng xuống còn hơn 48,9 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 68,6 tỷ đồng, ở mức gần 75 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm nhẹ; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 101 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Kết quả, sau đính chính, lãi ròng của Fecon giảm 16,5 tỷ đồng so với báo cáo tài chính ban đầu, xuống mức gần 62,6 tỷ đồng.

Theo giải trình của Fecon, nguyên nhân dẫn đến điều chỉnh kết quả kinh doanh nêu trên là do sai sót trong quá trình in ấn. Tuy nhiên các mục tổng tài sản, tổng nợ phải trả,... trên báo cáo tài chính không thay đổi.

Lũy kế cả năm 2025, Fecon mang về doanh thu thuần gần 4.861,9 tỷ đồng, tăng 44,1% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 96,2 tỷ đồng, tăng 219,6%.

Năm 2025, Fecon lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 200 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 97,2% kế hoạch doanh thu và 48,1% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Fecon tăng 5% so với đầu năm, lên mức hơn 10.187,4 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 3.486,9 tỷ đồng, tăng 107,2% so với đầu năm, chiếm 34,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 3.797,7 tỷ đồng, chiếm 37,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 6.882,6 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 4.085,5 tỷ đồng, chiếm 59,4% tổng nợ.