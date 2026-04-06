Viglacera đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 17%

Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 25/4 tại trụ sở công ty.

Đáng chú ý, Viglacera lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.300 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2025; tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất lại giảm 17% về còn 1.820 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức 2026 bằng tiền dự kiến 10% trong năm 2026.

Trước đó, Viglacera kết thúc năm 2025 với doanh thu hợp nhất đạt 13.315 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.201 tỷ đồng, tăng lần lượt 11,8% và 35% so với năm 2024; đồng thời vượt 11,8% kế hoạch doanh thu và 35% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Với kết quả này, công ty dự trình phương án chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 22%, tương đương khoảng 986,4 tỷ đồng.

Về định hướng hoạt động, bất động sản và bất động sản công nghiệp tiếp tục là trụ cột tăng trưởng. Viglacera sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp Tiền Hải, Hải Yên, Phú Hà giai đoạn 1, Yên Phong IIC, Thuận Thành 1, Phong Điền, Trấn Yên (công ty mẹ); Yên Mỹ, Sông Công 2, Dốc Đá Trắng (các công ty cổ phần). Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến khởi công mới KCN Tây Phổ Yên (khoảng 500 ha), KCN Phù Ninh giai đoạn 1 (khoảng 150 ha) và KCN số 1 Hưng Yên (khoảng 217 ha).

Công ty cũng tiếp tục chuẩn bị đầu tư các dự án KCN tại Hữu Lũng (Lạng Sơn), Lương Tài (Bắc Ninh), Tiền Hải mở rộng (Hưng Yên), Việt Hồng (Lào Cai), Trấn Dương (Hải Phòng), đồng thời khảo sát, hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho các khu công nghiệp mới theo danh mục đã được ĐHĐCĐ các năm trước thông qua.

Trong năm 2026, Viglacera tiếp tục thực hiện lộ trình thoái vốn, đồng thời cơ cấu lại sở hữu vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết hoạt động không hiệu quả hoặc không phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Cụ thể, công ty sẽ thoái vốn tại 02 đơn vị đã có chủ trương thoái vốn theo định hướng chiến lược phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua: Công ty cổ phần Gốm Xây dựng Yên Hưng; Công ty cổ phần Gạch chịu lửa Cầu Đuống.

Bốn đơn vị gạch ngói: CTCP Từ Liêm, CTCP 382 Đông Anh, CTCP Gốm Xây dựng Hữu Hưng, CTCP Gạch ngói Từ Sơn. Bên cạnh đó, CTCP Viglacera Hạ Long dự kiến thoái vốn các công ty liên kết (CTCP Viglacera Đông Triều và CTCP Viglacera Hạ Long 2).

Ngoài ra, VGC chuyển nhượng Trường cao đẳng Viglacera cho các đối tác bằng hình thức phù hợp do không thuộc kế hoạch kinh doanh cốt lõi theo định hướng chiến lược phát triển đã được phê duyệt.

Ở chiều ngược lại, VGC tăng vốn cho CTCP Viglacera Tiên Sơn để thực hiện đầu tư dự án nhà máy Bê tông khí tại khu vực miền Nam.



