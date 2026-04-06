Công ty của Viettel sắp đi buôn quặng và xây nhà ở xã hội, cổ tức 27%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, năm 2025 là giai đoạn Viettel Construction (CTR) ghi nhận sự tăng trưởng ổn định bất chấp những biến động từ môi trường vĩ mô và thiên tai. Doanh nghiệp đạt tổng doanh thu hợp nhất 14.058 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và hoàn thành 101% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 599,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 11,4% so với cùng kỳ.

Hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị này tiếp tục duy trì ở mức cao với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 30,5%. Trong năm qua, doanh nghiệp đã hoàn thành lắp đặt 6.452 trạm 5G, đóng góp quan trọng vào hạ tầng mạng lưới của tập đoàn mẹ.

Mở rộng chuỗi giá trị sang mảng kim loại và năng lượng mới

Bước sang năm 2026, Viettel Construction đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.653 tỷ đồng, tăng 11,4% so với kết quả thực hiện của năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 622,4 tỷ đồng, tăng trưởng 3,8%.

Đây là những con số cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh mới mang tính chiến lược.

Đáng chú ý là hoạt động bán buôn kim loại, quặng kim loại và nhiên liệu các loại . Theo giải trình, bước đi này giúp đơn vị tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật tư phục vụ thi công hạ tầng, cơ điện và năng lượng.Việc chủ động nguồn cung vật tư được kỳ vọng sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào bên thứ ba và tận dụng tốt mạng lưới đối tác quốc tế sẵn có.

Song song đó, doanh nghiệp đề xuất lấn sân sang lĩnh vực lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Với dự báo quy mô thị trường BESS tại Việt Nam đạt từ 10.000 MW đến hơn 16.000 MW vào năm 2030, đây được xem là không gian tăng trưởng mới trong hệ sinh thái năng lượng tái tạo của đơn vị.

Mục tiêu doanh thu tỷ USD và chính sách cổ tức hấp dẫn

Bên cạnh mảng kỹ thuật và thương mại, Viettel Construction đang nghiên cứu khảo sát để đầu tư vào lĩnh vực nhà ở xã hội tại Phú Thọ và Bắc Ninh. Hoạt động này nằm trong định hướng mở rộng không gian kinh doanh ngoài tập đoàn, đồng thời hỗ trợ chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030.

Trong mảng xây dựng dân dụng, doanh nghiệp đặt mục tiêu phủ sóng công trình nhà dân tới 100% xã phường toàn quốc với giá trị trung bình mỗi công trình đạt trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị cũng đang xúc tiến các hoạt động nghiên cứu và khảo sát đầu tư tại thị trường Cộng hòa Dominicana.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 27%. Cụ thể, cổ đông sẽ nhận 15% bằng tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu. Với phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, doanh nghiệp dự kiến đưa thêm hơn 13,7 triệu cổ phiếu mới vào lưu hành trong năm 2026.

Chiến lược đa ngành được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để doanh nghiệp sớm đạt mốc doanh thu tỷ USD vào năm 2030 với mục tiêu 28.790 tỷ đồng. Lộ trình tăng trưởng bình quân 15,6% mỗi năm đang giúp đơn vị dần chuyển mình từ một nhà thầu xây lắp thuần túy thành một tập đoàn đa lĩnh vực với hệ sinh thái khép kín