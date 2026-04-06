Công an Hà Nội: Bảo Tín Minh Châu bỏ ngoài sổ sách 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 150 tỷ

Ngày 02/4/2026, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán. Các đối tượng bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh vàng và trang sức.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy doanh nghiệp này đã thiết lập một hệ thống quản lý kế toán song song nhằm mục đích che giấu dòng tiền thực tế. Trước năm 2024, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty, bộ phận kế toán sử dụng các phần mềm Hivi Gold và Excel để theo dõi toàn bộ giao dịch mua bán, trong khi chỉ dùng phần mềm Misa để lập báo cáo kê khai thuế.

Đáng chú ý, từ nửa cuối năm 2024, để đối phó với các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu tiếp tục chỉ đạo xóa dữ liệu trên hệ thống cũ và chuyển sang sử dụng phần mềm Fox AI. Toàn bộ số liệu kinh doanh được bộ phận kế toán sàng lọc và tổng hợp lại một lần nữa trước khi đưa lên phần mềm chính thức để khai báo với cơ quan quản lý thuế.

Cơ quan điều tra xác định tổng doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này có sự chênh lệch rất lớn so với báo cáo thuế khi doanh nghiệp đã bỏ ngoài sổ sách khoảng 9.700 tỷ đồng. Sai phạm này dẫn đến việc gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt cùng 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, một lượng lớn tài liệu, đồ vật và kim loại màu vàng, bạc cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan. Đây được xác định là sai phạm về kế toán có quy mô lớn trong lĩnh vực kinh doanh kim hoàn vừa được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.