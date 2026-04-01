Đón dòng vốn 20.700 tỷ từ VinFast, chủ đầu tư dự án Tứ giác Bến Thành lội ngược dòng báo lãi nghìn tỷ, vẫn còn lỗ luỹ kế 18.000 tỷ đồng

Anh Khôi | 07-04-2026 - 00:00 AM | Doanh nghiệp

Đón dòng vốn 20.700 tỷ từ VinFast, chủ đầu tư dự án Tứ giác Bến Thành lội ngược dòng báo lãi nghìn tỷ, vẫn còn lỗ luỹ kế 18.000 tỷ đồng

Sau khi tăng vốn điều lệ lên 23.000 tỷ đồng và nhận khoản đầu tư lớn từ VinFast, Công ty TNHH Saigon Glory báo lãi hơn 1.510 tỷ đồng trong năm 2025

Theo báo cáo tình hình tài chính năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Saigon Glory ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.510 tỷ đồng. Kết quả này đánh dấu sự xoay chuyển lớn so với khoản lỗ gần 15.935 tỷ đồng của năm tài chính trước đó. Sự cải thiện này cũng giúp vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt mức dương 5.065 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025, thay vì mức âm 12.445 tỷ đồng như kỳ báo cáo năm 2024.

Động lực chính giúp các chỉ tiêu tài chính phục hồi đến từ việc chủ sở hữu thực hiện tăng vốn góp mạnh mẽ trong kỳ. Cụ thể, vốn đầu tư của chủ sở hữu tại Saigon Glory đã tăng từ mức 7.000 tỷ đồng lên 23.000 tỷ đồng.

Đón dòng vốn 20.700 tỷ từ VinFast, chủ đầu tư dự án Tứ giác Bến Thành lội ngược dòng báo lãi nghìn tỷ, vẫn còn lỗ luỹ kế 18.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nhờ nguồn vốn bổ sung 16.000 tỷ đồng, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã giảm từ 25.347 tỷ đồng xuống còn khoảng 16.994 tỷ đồng. Các chỉ số đòn bẩy tài chính theo đó hạ nhiệt rõ rệt khi hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 1,96 lần xuống 0,77 lần.

Sự biến đổi về cấu trúc tài chính của Saigon Glory diễn ra sau khi doanh nghiệp có sự thay đổi lớn về cơ cấu cổ đông. Vào cuối tháng 9/2024, Tập đoàn Bitexco đã hoàn tất việc chuyển nhượng 100% vốn tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội, một pháp nhân thuộc hệ sinh thái Masterise. Sau khi về tay chủ mới, doanh nghiệp đã thực hiện các bước tái cấu trúc nguồn vốn và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược.

Một trong những cột mốc quan trọng là thỏa thuận hợp tác đầu tư vào tháng 11/2025 với Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP). Theo đó, đối tác góp khoảng 20.700 tỷ đồng để phát triển và quản lý dự án tại khu tứ giác Bến Thành.

Dòng vốn này không chỉ hỗ trợ thanh khoản mà còn giúp dự án One Central HCM chính thức tái khởi công vào tháng 3/2026 dưới sự thi công của tổng thầu Newtecons.

Mặc dù báo lãi và vốn chủ sở hữu dương trở lại, Saigon Glory vẫn phải đối mặt với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 17.934 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025.

Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp hiện duy trì ở mức 4.506 tỷ đồng, tương ứng với hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 0,89 lần. Tiến độ triển khai dự án trong 30 tháng tới được kỳ vọng sẽ là yếu tố quyết định khả năng xử lý dứt điểm các khoản lỗ lũy kế từ giai đoạn trước.

