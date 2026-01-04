Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phụng Tiên | 01-04-2026 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu VinFast lại tăng 'bốc đầu' trên sàn Nasdaq, vốn hoá đạt 9 tỷ USD cao nhất 1 năm

Cổ phiếu VinFast đang có đà tăng hơn 30%.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 31/3 theo giờ Mỹ, cổ phiếu VFS của VinFast Auto đang giao dịch ở mức 3,86 USD/cp, tăng 0,25 USD, tương đương 6,94% so với ngày trước đó, tăng 30% trong 5 ngày qua.

Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 9,1 tỷ USD.

Mới nhất, ngày 31/03/2026, Vingroup quyết định gia hạn chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng chuyển đổi sang xe điện tới hết ngày 30/04/2026, nhằm tiếp tục san sẻ áp lực nguồn cung và giá xăng dầu khi tình hình chiến sự tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng sử dụng các phương tiện giao thông từ nhiên liệu hóa thạch.

Theo đó, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện VinFast tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines sẽ được hỗ trợ thêm 3% giá ô tô và 5% giá xe máy, áp dụng cộng dồn với các ưu đãi khác đang được triển khai.

Với các khách hàng lựa chọn di chuyển bằng xe điện Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia và Lào, cước phí cho tất cả chuyến đi sẽ được ưu đãi 10%.

Xăng dầu tăng giá cộng với chính sách ưu đãi siêu tốt vì khách hàng của Vingroup đã góp phần thúc đẩy doanh số hệ sinh thái xanh. Đặc biệt, ngày 28/03/2026, VinFast đã cán mốc 3.520 đơn hàng ô tô điện/ngày, tương ứng với 2,4 chiếc ô tô điện hoàn tất thủ tục mua bán và sẵn sàng xuất xưởng ra khỏi nhà máy trong 1 phút.﻿

Về kết quả kinh doanh, cả năm 2025, công ty đã bàn giao 196.919 ô tô điện, tăng 102% so với năm 2024. Tổng doanh thu cả năm 2025 đạt 90.427 tỷ đồng (3,599 triệu USD), tăng 105% so với năm 2024.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên