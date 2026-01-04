Cổ phiếu VinFast lại tăng 'bốc đầu' trên sàn Nasdaq, vốn hoá đạt 9 tỷ USD cao nhất 1 năm

Mở cửa phiên giao dịch sáng 31/3 theo giờ Mỹ, cổ phiếu VFS của VinFast Auto đang giao dịch ở mức 3,86 USD/cp, tăng 0,25 USD, tương đương 6,94% so với ngày trước đó, tăng 30% trong 5 ngày qua.

Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 9,1 tỷ USD.

Mới nhất, ngày 31/03/2026, Vingroup quyết định gia hạn chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng chuyển đổi sang xe điện tới hết ngày 30/04/2026, nhằm tiếp tục san sẻ áp lực nguồn cung và giá xăng dầu khi tình hình chiến sự tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng sử dụng các phương tiện giao thông từ nhiên liệu hóa thạch.

Theo đó, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện VinFast tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines sẽ được hỗ trợ thêm 3% giá ô tô và 5% giá xe máy, áp dụng cộng dồn với các ưu đãi khác đang được triển khai.



Với các khách hàng lựa chọn di chuyển bằng xe điện Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia và Lào, cước phí cho tất cả chuyến đi sẽ được ưu đãi 10%.



Xăng dầu tăng giá cộng với chính sách ưu đãi siêu tốt vì khách hàng của Vingroup đã góp phần thúc đẩy doanh số hệ sinh thái xanh. Đặc biệt, ngày 28/03/2026, VinFast đã cán mốc 3.520 đơn hàng ô tô điện/ngày, tương ứng với 2,4 chiếc ô tô điện hoàn tất thủ tục mua bán và sẵn sàng xuất xưởng ra khỏi nhà máy trong 1 phút.﻿

Về kết quả kinh doanh, cả năm 2025, công ty đã bàn giao 196.919 ô tô điện, tăng 102% so với năm 2024. Tổng doanh thu cả năm 2025 đạt 90.427 tỷ đồng (3,599 triệu USD), tăng 105% so với năm 2024.