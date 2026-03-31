Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines: 'Giá dầu tăng thêm 1 USD, chi phí đội lên 300 tỷ đồng'

Tại tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" sáng 31/3, ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết ngành hàng không đang đối mặt với áp lực rất lớn khi giá nhiên liệu tăng mạnh.

Theo ông Tuấn, sau Covid-19, ngành hàng không tiếp tục đối mặt với một cú sốc lớn. "Ở Vietnam Airlines, chúng tôi gọi đây là cơn gió ngược, nhưng thực chất là một cơn lốc ngược", ông nói và cho biết thêm doanh nghiệp đã phải kích hoạt chế độ điều hành theo "kịch bản chiến tranh".

Về chi phí, đại diện Vietnam Airlines thẳng thắn thừa nhận: "Áp lực chi phí là rất lớn, không chỉ với các hãng hàng không Việt Nam mà với toàn bộ các hãng trên thế giới". Theo ông, nhiều hãng bay toàn cầu đang phải áp dụng các biện pháp "bất thường" để ứng phó với biến động giá nhiên liệu.

Giá nhiên liệu tăng mạnh được xác định là nguyên nhân chính. Ông Tuấn cho biết, giá nhiên liệu bay (Jet A1) trung bình trong tháng 3 ở mức khoảng 194 USD/thùng, có thời điểm lên tới 242,7 USD/thùng – gấp gần 3 lần so với mức giá mà các hãng xây dựng kế hoạch.

"Cứ mỗi 1 USD giá dầu tăng so với kế hoạch, Vietnam Airlines phải chi thêm hơn 300 tỷ đồng mỗi năm", ông nói. Với mức giá hiện tại, chi phí tăng thêm của hãng ước tính lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng mỗi năm.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines cho biết vẫn phải cân bằng nhiều mục tiêu. "Doanh nghiệp thì phải đảm bảo hiệu quả hoạt động, nhưng với hãng hàng không quốc gia, chúng tôi còn phải đảm bảo kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội", ông Tuấn nhấn mạnh.

Về giá vé, ông cho biết hãng vẫn đang áp dụng cơ chế giá linh hoạt theo từng dải, đồng thời khẳng định mức giá cao nhất không vượt trần quy định. "Trong lúc chi phí tăng như vậy, giá vé bình quân của chúng tôi hiện vẫn chỉ khoảng 80% so với giá trần", ông nói đồng thời cho biết hãng không "đẩy hết khó khăn sang phía người tiêu dùng".

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng kiến nghị cơ quan quản lý xem xét điều chỉnh linh hoạt cơ chế giá, bao gồm giá trần hoặc phụ thu theo biến động giá nhiên liệu, nhằm hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo ổn định thị trường trong ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.

"Nguyên tắc của chúng tôi là xây dựng giá phải đảm bảo khả năng chi trả của người dân, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời vẫn đảm bảo tính cạnh tranh, đặc biệt trên thị trường quốc tế, nơi Vietnam Airlines đang cạnh tranh với khoảng 53 hãng bay", ông Tuấn cho biết.

Kết luận, ông nhấn mạnh việc điều chỉnh giá là khó tránh khỏi, nhưng "mức giá sẽ được tính toán ở điểm hài hòa tối ưu nhất giữa quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp", đồng thời cân nhắc vai trò của hãng hàng không quốc gia trong việc duy trì kết nối và đóng góp cho nền kinh tế.



