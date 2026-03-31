Thương vụ 60 tỷ USD chấn động ngành thực phẩm: Unilever sắp bán bán loạt thương hiệu gồm cả Knorr, theo đuổi cuộc chơi mới

Tờ Financial Times đưa tin, Unilever đang tiến gần đến một thỏa thuận hợp nhất mảng thực phẩm của mình với nhà sản xuất gia vị và nước sốt McCormick, qua đó đưa mayonnaise Hellmann’s và mù tạt French’s về chung một danh mục.

Thỏa thuận này sẽ tạo ra một “ông lớn” ngành thực phẩm với tổng giá trị khoảng 60 tỷ USD, dự kiến được công bố vào thứ ba khi McCormick công bố kết quả kinh doanh quý I.

Các nguồn tin tiết lộ, thương vụ tiền mặt kết hợp cổ phiếu này sẽ được cấu trúc theo hình thức gọi là “reverse Morris trust”, cho phép Unilever giảm thiểu nghĩa vụ thuế khi tách mảng thực phẩm.

Theo đó, cổ đông Unilever sẽ sở hữu khoảng hai phần ba công ty hợp nhất, phần còn lại của thương vụ sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Tuần trước, Unilever cho biết đã nhận được đề nghị mua lại mảng kinh doanh này, vốn bao gồm các thương hiệu như Marmite, Knorr và Pot Noodle.

Thương vụ này nếu thành công sẽ biến Unilever từ một tập đoàn đa ngành thành doanh nghiệp tập trung hơn vào mảng làm đẹp và chăm sóc cá nhân.

Cả Unilever và McCormick hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Các công ty hàng tiêu dùng đã liên tục thu gọn danh mục trong những năm gần đây nhằm cải thiện lợi nhuận cho cổ đông, trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng thay đổi và nhu cầu yếu đi đang gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng dài hạn.

McCormick, với vốn hóa thị trường hơn 14 tỷ USD, nổi tiếng với các dòng gia vị nắp đỏ cùng sản phẩm tương ớt Cholula.

Thông qua việc sáp nhập với mảng thực phẩm của Unilever, McCormick sẽ có cơ hội mở rộng quy mô tại các thị trường mới nổi, nơi Unilever có hệ thống phân phối mạnh.

Trong hơn một thập kỷ qua, Unilever đã từng bước rời xa mảng thực phẩm để tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng nhanh hơn như làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Công ty đã tách các mảng như bơ phết, trà và kem, đồng thời bán đi các thương hiệu nhỏ hơn như công ty snack Graze và doanh nghiệp protein thực vật Vegetarian Butcher.

Năm 2025, mảng thực phẩm của Unilever ghi nhận lợi nhuận hoạt động cốt lõi 2,9 tỷ euro trên doanh thu 12,9 tỷ euro, trong khi McCormick đạt lợi nhuận hoạt động 1 tỷ USD trên doanh thu 7 tỷ USD.

Theo: Financial Times