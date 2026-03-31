Làm loại giấy in tiền khiến tội phạm làm giả đầu hàng, doanh nghiệp Việt nhận được cam kết dành riêng một công nghệ đặc biệt từ Tập đoàn Đức 130 năm

Ngày 25/3/2026, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Công ty Q&T Hi-Tech Polymer (Việt Nam) đã có buổi làm việc chiến lược cấp cao với đại diện LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG (Đức) - một trong những Tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ bảo mật Kinegram cho các ngân hàng toàn cầu.



Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T (Q&T Hi-Tech Polymer) là doanh nghiệp 100% vốn trong nước, hoạt động trong lĩnh vực vật liệu polymer công nghệ cao, đặc biệt là sản xuất giấy nền bảo an cho in tiền.

Sau nhiều năm nghiên cứu, doanh nghiệp này đã làm chủ công nghệ PolySecure, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sản xuất được nền tiền polymer đa lớp, chấm dứt phụ thuộc nhập khẩu kéo dài hơn 20 năm. Hiện, Q&T là đơn vị cung cấp giấy nền in tiền cho Nhà máy In tiền Quốc gia.﻿

Ở chiều ngược lại, KURZ với hơn 130 năm lịch sử, hiện diện ở hơn 30 quốc gia trong lĩnh vực bảo mật quang học, đặc biệt với công nghệ Kinegram. Công nghệ này là một dạng thiết bị hình ảnh biến đổi theo góc nhìn nhiễu xạ quang học, có thể nhận biết bằng mắt thường nhưng không thể sao chép.

Tham dự buổi làm việc, ông Peter Muhlfeder, Phó chủ tịch Tập đoàn, đã trực tiếp tham quan nhà máy sản xuất của Q&T tại Hòa Lạc trước khi bước vào phiên thảo luận chính thức. Đại diện phía đối tác Đức bày tỏ sự ấn tượng với quy mô đầu tư và mức độ hiện đại của dây chuyền sản xuất.﻿

Cụ thể, Q&T và KURZ sẽ cùng nghiên cứu giải pháp nhúng yếu tố bảo an quang học trực tiếp vào giữa các lớp vật liệu polymer, thay vì dán nổi trên bề mặt.



KURZ cam kết chỉ phát triển công nghệ đặc biệt này dành cho nền polymer nhúng với Công ty Q&T , không cung cấp cho bất kỳ đối tác nào khác.﻿

Theo đại diện Q&T, công nghệ nhúng sẽ tạo ra bước tiến về độ bền và khả năng chống giả mạo, khi các yếu tố bảo an không thể tách rời mà không phá hủy sản phẩm. Tiền polyme, hộ chiếu sử dụng công nghệ này sẽ luôn mới, đẹp, bóng vì tuổi thọ được tăng lên nhiều lần, tích hợp bảo mật ở cấp độ cao nhất.﻿

Trong quá trình làm việc, hai bên cũng trao đổi về các điều khoản hợp tác mang tính chiến lược.

Đáng chú ý, LEONHARD KURZ dự kiến sẽ đóng vai trò như một kênh quảng bá và hỗ trợ thương mại cho Q&T trong việc tiếp cận mạng lưới khách hàng toàn cầu, đặc biệt là các ngân hàng trung ương. Điều này có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam rút ngắn đáng kể thời gian thâm nhập thị trường quốc tế - vốn là một rào cản lớn đối với các nhà sản xuất mới.



Ngoài ra, các nội dung thảo luận còn bao gồm khả năng phối hợp trong các dự án đấu thầu quốc tế, nơi LEONHARD KURZ có thể tham gia cùng Q&T trong các buổi thuyết trình kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.﻿

Ông Lương Ngọc Anh, Chủ tịch Q&T Hi-Tech Polymer.

Q&T Việt Nam cho biết, nếu hợp tác được triển khai đúng lộ trình, doanh nghiệp có thể đạt được nhiều lợi ích quan trọng trên 3 phương diện chính.



Thứ nhất là về công nghệ và nghiên cứu - phát triển (R&D), với cơ hội tiếp cận tri thức và kinh nghiệm từ đối tác quốc tế.



Thứ hai là về sở hữu trí tuệ, đảm bảo bảo vệ các công nghệ lõi do doanh nghiệp tự phát triển.



Thứ ba là về pháp lý, góp phần củng cố vị thế của doanh nghiệp trong nước khi tham gia các dự án liên quan đến lĩnh vực tiền tệ.﻿