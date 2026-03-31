Linh Linh | 31-03-2026 - 15:45 PM | Doanh nghiệp

Vietnam Airlines lãi hơn 7.600 tỷ sau kiểm toán, hành động ra sao với diễn biến giá nhiên liệu?

Vietnam Airlines ước thực hiện gần 43.000 chuyến bay trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng 11% so với cùng kỳ, với sản lượng hành khách đạt gần 6,9 triệu lượt, tăng gần 12%.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, đồng thời cập nhật tình hình hoạt động Quý I/2026 và định hướng điều hành trong bối cảnh thị trường quốc tế tiếp tục biến động phức tạp do xung đột tại Trung Đông.

Khai thác hơn 156.000 chuyến bay, chuyên chở hơn 25,6 triệu khách năm 2025

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 121.412 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau soát xét đạt 7.607 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu 96.569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5.427 tỷ đồng.

Hãng đã khai thác hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340.000 tấn hàng hóa. Các chỉ tiêu này đều tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bên cạnh yếu tố thị trường thuận lợi, kết quả này phản ánh sự phục hồi của nhu cầu đi lại cũng như hiệu quả từ việc mở rộng mạng bay quốc tế quy mô lớn nhất lịch sử của Hãng. Đồng thời, Vietnam Airlines còn tăng cường kỷ luật điều hành, tối ưu hóa tần suất khai thác, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền.

Áp lực chi phí bắt đầu hiện hữu

Bước sang năm 2026, môi trường kinh doanh của ngành hàng không đối mặt với nhiều thách thức mới. Dữ liệu Quý I/2026 cho thấy bức tranh tăng trưởng vẫn được duy trì. Trên thị trường, lượng khách quốc tế ước đạt 13,5 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ và vượt dự báo; thị trường nội địa đạt khoảng 9,95 triệu lượt, tăng 9,6%.

Trong hoạt động khai thác vận tải, Vietnam Airlines ước thực hiện gần 43.000 chuyến bay trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng 11% so với cùng kỳ, với sản lượng hành khách đạt gần 6,9 triệu lượt, tăng gần 12%, bảo đảm nhịp độ khai thác với diễn biến thị trường.

Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu do diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông, từ Quý II/2026, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục đảm bảo vai trò Hãng Hàng không Quốc gia trong duy trì kết nối, thúc đẩy giao thương, du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế. Với định hướng điều hành bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Hãng hướng tới mục tiêu duy trì đà tăng trưởng hai con số trong năm 2026, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững của đất nước.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và các yếu tố địa chính trị, trên cơ sở đó điều hành hoạt động khai thác linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Trọng tâm được đặt vào việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì ổn định mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, qua đó bảo đảm hoạt động vận tải hàng không thông suốt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

