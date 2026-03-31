Tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tiếp đón tin vui: cổ phiếu Vinfast đang tăng nóng trên sàn Nasdaq

Mở cửa phiên giao dịch ngày 30/3 theo giờ Mỹ, cổ phiếu VFS của Vinfast Auto đã tăng "bốc đầu" ngay từ đầu phiên.



Theo đó cổ phiếu này bật tăng hơn 22% trong 5 ngày qua lên trên mức 3,56 USD/cổ phiếu. Ở mức giá này, vốn hóa hiện tại của VinFast đạt hơn 8,12 tỷ USD.

Trước đó, VinFast chính thức công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý IV/2025 và cả năm 2025 (kết thúc ngày 31/12/2025).



Đây là quý có kết quả tài chính tốt nhất của Công ty từ trước đến nay, với nhiều chỉ số quan trọng đạt mức cao mới.



Số lượng ô tô điện VinFast được bàn giao đạt 86.557 xe trong quý IV/2025, tăng 127% so với quý trước và tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mẫu xe thuộc thương hiệu Green và mẫu EC Van chiếm khoảng 49%. Các thị trường quốc tế duy trì đà tăng trưởng mạnh và đã đóng góp vào khoảng 18% tổng lượng xe bàn giao trong kỳ.



Tính chung cả năm 2025, Công ty đã bàn giao 196.919 ô tô điện, tăng 102% so với năm 2024.



Kết quả bàn giao cả năm đã vượt mục tiêu của Ban lãnh đạo cho năm 2025 là ít nhất gấp đôi số lượng xe bàn giao năm 2024 (97.399 xe điện), đồng thời đánh dấu số lượng xe bàn giao cao nhất của VinFast kể từ khi thành lập.



Tổng doanh thu cả năm 2025 đạt 90.427 tỷ đồng (3.599 triệu USD), tăng 105% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, VinFast Auto Ltd. cho biết sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina trong năm nay.



Mới nhất, hãng xe điện này vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý khi hoàn tất 3.520 đơn hàng ô tô điện chỉ trong một ngày 28/3.



Kết quả này được xem là mức kỷ lục theo ngày của VinFast kể từ khi hãng chính thức chuyển hướng sang sản xuất xe điện.﻿

Đáng chú ý, cột mốc này xuất hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới liên tục biến động do các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Điều này đang khiến chi phí vận hành xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch gia tăng, từ đó thúc đẩy người tiêu dùng cân nhắc các giải pháp thay thế như xe điện.



Mới đây, Tập đoàn Vingroup cũng gây chú ý khi công bố triển khai khẩn cấp chương trình “Thu xăng - Đổi điện” tại nhiều thị trường, nhằm tận dụng xu hướng chuyển dịch này. Chương trình được triển khai tại Việt Nam, Lào, Ấn Độ, Indonesia và Philippines, hướng tới khuyến khích người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong bối cảnh giá nhiên liệu có xu hướng tăng.﻿