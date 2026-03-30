Chiều ngày 30/3, CTCP Chứng khoán Vietcap (mã CK: VCI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu 6.525 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 41% so với thực hiện năm 2025.

Tỷ lệ cổ tức năm 2026 được quyết định trong khoảng 5% đến 12%. Các tờ trình về phương án phát hành 4,6 triệu cổ phiếu ESOP và danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 7 thành viên đều nhận được sự đồng thuận cao.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng xác định việc đầu tư vào bộ máy nhân sự là yếu tố then chốt.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh định hướng của Vietcap trong năm 2026 là tập trung nâng cao cơ cấu tài chính bền vững và tăng năng lực cạnh tranh.

Để phục vụ lộ trình này, Vietcap sẽ nâng quy mô vốn chủ sở hữu, điều chỉnh vốn điều lệ và duy trì các hệ số an toàn tài chính ở mức cao nhất. Chủ tịch Vietcap cũng bày tỏ kỳ vọng vào sự phục hồi của kinh tế vĩ mô và dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Kế hoạch lợi nhuận 2.300 tỷ đồng được đánh giá là con số tham vọng. Ban lãnh đạo Vietcap cho biết ban đầu công ty dự kiến đặt mục tiêu ở mức 1.800 đến 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dựa trên những dự báo tích cực, HĐQT đã mạnh dạn đề xuất mục tiêu tăng trưởng hơn 40%.

Cơ cấu lợi nhuận dự kiến tiếp tục duy trì sự ổn định, trong đó mảng đầu tư đóng góp khoảng 30% đến 40% tổng lợi nhuận. Vietcap cũng sẽ nâng quy mô vốn điều lệ lên hơn 11.522 tỷ đồng thông qua các đợt thưởng cổ phiếu và phát hành ESOP.

Về các tác động từ xung đột địa chính trị, lãnh đạo Vietcap cho biết công ty đang theo dõi sát sao nhưng chưa có điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Dự báo giá dầu có thể ảnh hưởng nhưng không làm chỉ tiêu lạm phát vượt quá biên độ 4,5%.

Trong chiến lược mở rộng, Vietcap đang xúc tiến các thủ tục xin giấy phép đầu tư để thiết lập hiện diện tại Singapore nhằm tiếp cận các cơ hội đầu tư trên thị trường quốc tế. Song song đó, mảng trái phiếu được xác định là mục tiêu trọng tâm trong 3 năm tới nhờ tiềm năng thị trường lớn và khả năng tối ưu hóa ROE.

Ở mảng Ngân hàng đầu tư (IB), doanh nghiệp đang nắm giữ danh mục tư vấn IPO với tổng giá trị dự kiến từ 400 đến 500 triệu USD. Ban lãnh đạo nhận định thị trường M&A hiện đang có cơ hội tốt với mức phí tư vấn cao.

Phiên thảo luận: Lợi nhuận quý 1 ước đạt 400 tỷ đồng

Tại phiên thảo luận, khi nhà đầu tư bày tỏ sự thận trọng về việc rót những đồng "tiền mồ hôi nước mắt" vào cổ phiếu VCI và kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo đã trực tiếp giải đáp bằng thông tin lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 ước đạt khoảng 400 tỷ đồng.

Giải đáp thêm trăn trở của cổ đông, Tổng Giám đốc Tôn Minh Phương chia sẻ bà đã gắn bó 16 năm tại Vietcap và hiện tại, cổ phiếu doanh nghiệp chính là khoản đầu tư lớn nhất của cá nhân bà. Sự khẳng định này nhằm thể hiện sự đồng hành chặt chẽ giữa ban điều hành và cổ đông trong việc bảo vệ và phát triển dòng vốn đầu tư.

Liên quan đến kế hoạch thoái vốn tại các danh mục cốt lõi như Sữa Quốc tế (IDP) hay Masan Consumer (MCH), ban lãnh đạo khẳng định luôn giữ tầm nhìn dài hạn và việc thực hiện lợi nhuận hóa sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến thực tế của vĩ mô.

Công ty cũng chưa có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cho cổ đông hiện hữu trong năm 2026. Tuy nhiên, doanh nghiệp để ngỏ khả năng điều chỉnh quy mô vốn nếu cơ chế ký quỹ trước giao dịch (Non-Prefunding) yêu cầu năng lực vốn lớn hơn để đáp ứng tiến trình nâng hạng thị trường.

Kết thúc đại hội, các cổ đông đã tiến hành bầu cử và thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 7 thành viên: bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Tô Hải, ông Đinh Quang Hoàn, ông Lê Ngọc Khánh, ông Nguyễn Lân Trung Anh, bà Nguyễn Việt Hòa và bà Tôn Minh Phương. Trong đó, bà Tôn Minh Phương - Tổng Giám đốc Vietcap là nhân tố mới tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ này.

Song song đó, danh sách Ban Kiểm soát cũng được chốt với 3 thành viên bao gồm bà Bùi Minh Nguyệt, bà Trương Thị Huyền Trang và bà Hồng Ánh Nguyệt.