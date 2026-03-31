Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines: "Chắc chắn sẽ có điều chỉnh giá vé"

"Chắc chắn sẽ có điều chỉnh giá vé, nhưng sẽ ở mức hài hòa tối ưu giữa quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp". Đây là khẳng định của ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, tại tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 31/3.

Theo ông Tuấn, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh, việc điều chỉnh giá là xu hướng khó tránh khỏi, song doanh nghiệp sẽ cân nhắc nhiều yếu tố để đảm bảo cân bằng lợi ích. "Giá vé phải đảm bảo khả năng chi trả của người dân, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời vẫn phải giữ được tính cạnh tranh", ông nói.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết ngành hàng không đang đối mặt với cú sốc lớn sau đại dịch COVID-19, trong đó biến động giá nhiên liệu là yếu tố gây áp lực trực tiếp.

"Sau COVID-19, đây là một cú sốc rất lớn. Ở Vietnam Airlines, chúng tôi gọi đây là cơn gió ngược, nhưng thực tế là lốc ngược", ông chia sẻ.

Trước tình hình này, doanh nghiệp đã kích hoạt cơ chế điều hành đặc biệt. Về chi phí, ông Tuấn cho biết giá nhiên liệu bay (Jet A1) đã tăng mạnh ngoài dự báo. "Nếu tính trung bình tháng 3, giá nhiên liệu rơi vào khoảng 194 USD/thùng, có thời điểm lên tới 242,7 USD/thùng. Mức này gấp khoảng 3 lần so với giá mà các hãng hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch cho năm 2026".

Ông cũng đưa ra ước tính cứ mỗi 1 USD giá dầu tăng so với kế hoạch, chi phí của Vietnam Airlines tăng thêm hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Với mức giá hiện tại, chi phí phát sinh thêm có thể lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng mỗi năm.

"Như vậy có thể thấy sức ép chi phí đối với các hãng hàng không là rất lớn, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Nhiều hãng đang phải áp dụng các giải pháp bất thường để ứng phó", ông nói.

Tại tọa đàm, đại diện doanh nghiệp cũng cho biết đã có những kiến nghị gửi cơ quan quản lý. Theo ông Tuấn, các đề xuất từ doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn đã được báo cáo lên Chính phủ, và một số quyết sách đã được ban hành kịp thời.

"Thủ tướng đã có quyết định rất nhanh trong điều kiện khẩn cấp để hỗ trợ nhiên liệu, trong đó có nhiên liệu hàng không; đồng thời giảm thuế VAT và xem xét giảm thêm một số chi phí liên quan", ông thông tin.

Về phía doanh nghiệp, Vietnam Airlines đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó, trong đó có chính sách giá linh hoạt.

"Các hãng hàng không nói chung, trong đó có Vietnam Airlines, vẫn đang áp dụng dải giá linh hoạt từ thấp đến cao. Tuy nhiên, mức giá cao nhất không được phép vượt quá giá trần hiện hành", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông cho biết: "Trong bối cảnh chi phí tăng mạnh như hiện nay, giá vé bình quân của chúng tôi vẫn chỉ ở khoảng 80% so với mức giá trần".

Bên cạnh đó, hãng cũng kiến nghị cơ quan quản lý xem xét điều chỉnh chính sách giá theo hướng linh hoạt hơn, như điều chỉnh giá trần hoặc áp dụng phụ thu theo biến động giá nhiên liệu.

"Chúng tôi mong muốn các bộ, ngành sớm cân nhắc để hài hòa lợi ích giữa các bên, vừa đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, vừa giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định", ông Tuấn nói.

Ngoài mục tiêu kinh doanh, đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh hãng vẫn đặt ưu tiên vào vai trò kết nối và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 3 tháng đầu năm, Vietnam Airlines ước thực hiện gần 43.000 chuyến bay, tăng 11% so với cùng kỳ; sản lượng hành khách đạt gần 6,9 triệu lượt, tăng gần 12%, qua đó duy trì nhịp độ khai thác phù hợp với diễn biến thị trường.

Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, từ quý II/2026, hãng cho biết đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.



