Cổ phiếu VinFast liên tục bùng nổ trên sàn Nasdaq, vốn hoá vượt 11 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 97 thế giới

Phụng Tiên | 07-04-2026 - 00:00 AM | Doanh nghiệp

Mở cửa phiên giao dịch sáng 6/4 theo giờ Mỹ, cổ phiếu VFS của VinFast Auto đang giao dịch ở mức 4,79 USD/cp, tăng 0,25 USD, tương đương 5,63% so với ngày trước đó, tăng 53% trong vòng 1 tháng qua.

Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Giá trị vốn hóa thị trường vượt 11 tỷ USD.

Tính đến ngày báo cáo là 18/3, các pháp nhân liên quan đến CEO Phạm Nhật Vượng đang nắm 2,29 tỷ cổ phiếu VFS tương đương 97,8%. ﻿Vingroup nắm 1,19 tỷ cổ phiếu, CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group Joint Stock Company - VIG) nắm 769,6 triệu cổ phiếu, và Asian Star Trading & Investment (Asian Star) tại Singapore nắm 334 triệu cổ phiếu.

Tạm tính theo thị giá ngày 6/4, phần cổ phiếu mà các tổ chức liên quan đến ông Vượng nắm giữ tương đương khoảng 10,9 tỷ USD.

Con trai ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh sở hữu trực tiếp 50.000 cổ phiếu, giá trị ước tính 239.500 USD. Ông gia nhập VinFast từ năm 2019, từng trải qua nhiều vị trí như Phó chủ tịch, Phó tổng giám đốc phụ trách hậu mãi, Giám đốc khối. Hiện tại, ông là Thành viên Hội đồng quản trị VinFast.﻿

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tại ngày 6/4, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản 24,9 tỷ USD, xếp thứ 97 thế giới. Con số này đưa Chủ tịch Vingroup trở thành người giàu nhất Đông Nam Á.

Gần đây, VinFast đã lập một kỷ lục khi nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng ra thị trường hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3/2026, đạt mức doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay. ﻿

Về kết quả kinh doanh, cả năm 2025, công ty đã bàn giao 196.919 ô tô điện, tăng 102% so với năm 2024. Tổng doanh thu cả năm 2025 đạt 90.427 tỷ đồng (3,599 triệu USD), tăng 105% so với năm 2024.

Phụng Tiên

