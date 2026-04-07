Phim 'Thỏ ơi' của Trấn Thành cán mốc 1 triệu USD doanh thu quốc tế sau một tuần công chiếu

Theo Variety, tác phẩm tâm lý giật gân này đạt doanh thu 1 triệu USD tại 9 quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Na Uy, Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan.

Thành tích này đưa "Thỏ ơi" trở thành phim Việt Nam có doanh thu mở màn cao thứ hai tại các thị trường kết hợp kể trên, đồng thời dẫn đầu doanh thu phim Việt năm 2026 trên cả phương diện nội địa lẫn quốc tế.

Dựa trên kết quả kinh doanh khả quan, 3388 Films dự kiến mở rộng quy mô phát hành sang Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Mông Cổ từ ngày 22/5. Các thị trường khác tại châu Âu và châu Á cũng đang nằm trong lộ trình triển khai tiếp theo.

Tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn và biên kịch, có sự tham gia của dàn diễn viên như Pháo, Lyly, Văn Mai Hương, Quốc Anh, được hợp tác sản xuất bởi Tran Thanh Town, Galaxy Studio và HKFilm.

Hiện nay, 3388 Films đang đẩy mạnh vai trò cầu nối đưa các tác phẩm điện ảnh Việt tiếp cận hệ thống rạp toàn cầu thông qua chiến lược phân phối chuyên nghiệp. Trước dự án của Trấn Thành, đơn vị này từng phát hành phim "Mai" với doanh thu vượt ngưỡng 2 triệu USD tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng vừa công bố kế hoạch phát hành quốc tế cho bộ phim tâm lý gia đình "Scent of Pho" (Mùi Phở). Việc liên tục đưa các dự án ra rạp quốc tế cho thấy nỗ lực của đơn vị trong việc thiết lập mạng lưới phân phối và gia tăng sự hiện diện của điện ảnh Việt Nam tại các hệ thống rạp lớn trên thế giới.