Phim 'Thỏ ơi' của Trấn Thành cán mốc 1 triệu USD doanh thu quốc tế sau một tuần công chiếu

Anh Khôi | 07-04-2026 - 11:09 AM | Doanh nghiệp

Phim 'Thỏ ơi' của Trấn Thành cán mốc 1 triệu USD doanh thu quốc tế sau một tuần công chiếu

Theo Variety, đơn vị phát hành 3388 Films ghi nhận doanh thu phim 'Thỏ ơi' của Trấn Thành chính thức vượt ngưỡng 1 triệu USD sau tuần đầu ra mắt tại các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.

Theo Variety, tác phẩm tâm lý giật gân này đạt doanh thu 1 triệu USD tại 9 quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Na Uy, Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan.

Thành tích này đưa "Thỏ ơi" trở thành phim Việt Nam có doanh thu mở màn cao thứ hai tại các thị trường kết hợp kể trên, đồng thời dẫn đầu doanh thu phim Việt năm 2026 trên cả phương diện nội địa lẫn quốc tế.

Dựa trên kết quả kinh doanh khả quan, 3388 Films dự kiến mở rộng quy mô phát hành sang Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Mông Cổ từ ngày 22/5. Các thị trường khác tại châu Âu và châu Á cũng đang nằm trong lộ trình triển khai tiếp theo.

Tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn và biên kịch, có sự tham gia của dàn diễn viên như Pháo, Lyly, Văn Mai Hương, Quốc Anh, được hợp tác sản xuất bởi Tran Thanh Town, Galaxy Studio và HKFilm.

Hiện nay, 3388 Films đang đẩy mạnh vai trò cầu nối đưa các tác phẩm điện ảnh Việt tiếp cận hệ thống rạp toàn cầu thông qua chiến lược phân phối chuyên nghiệp. Trước dự án của Trấn Thành, đơn vị này từng phát hành phim "Mai" với doanh thu vượt ngưỡng 2 triệu USD tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng vừa công bố kế hoạch phát hành quốc tế cho bộ phim tâm lý gia đình "Scent of Pho" (Mùi Phở). Việc liên tục đưa các dự án ra rạp quốc tế cho thấy nỗ lực của đơn vị trong việc thiết lập mạng lưới phân phối và gia tăng sự hiện diện của điện ảnh Việt Nam tại các hệ thống rạp lớn trên thế giới.

Anh Khôi

Chủ Casino Phú Quốc: Lỗ lũy kế 6.000 tỷ, nợ gấp 25 lần vốn chủ, vẫn mạnh tay thâu tóm 1 dự án bất động sản đình đám

Chủ Casino Phú Quốc: Lỗ lũy kế 6.000 tỷ, nợ gấp 25 lần vốn chủ, vẫn mạnh tay thâu tóm 1 dự án bất động sản đình đám Nổi bật

Đón dòng vốn 20.700 tỷ, chủ đầu tư dự án Tứ giác Bến Thành lội ngược dòng báo lãi nghìn tỷ, vẫn còn lỗ luỹ kế 18.000 tỷ đồng

Đón dòng vốn 20.700 tỷ, chủ đầu tư dự án Tứ giác Bến Thành lội ngược dòng báo lãi nghìn tỷ, vẫn còn lỗ luỹ kế 18.000 tỷ đồng Nổi bật

Chủ đầu tư Aqua City báo lãi giảm 79%

Chủ đầu tư Aqua City báo lãi giảm 79%

10:22 , 07/04/2026
Người dân lưu ý: EVNHANOI phát thông báo quan trọng tới khách hàng sử dụng điện

Người dân lưu ý: EVNHANOI phát thông báo quan trọng tới khách hàng sử dụng điện

09:10 , 07/04/2026
Tòa tháp đôi 17 tầng đặt trụ sở của Tập đoàn Sơn Hải tại 'đất vàng' Hà Nội: Ai đứng sau?

Tòa tháp đôi 17 tầng đặt trụ sở của Tập đoàn Sơn Hải tại 'đất vàng' Hà Nội: Ai đứng sau?

08:52 , 07/04/2026
Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai nộp hàng trăm tỉ đồng trước khi hầu toà

Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai nộp hàng trăm tỉ đồng trước khi hầu toà

08:29 , 07/04/2026

