Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai nộp hàng trăm tỉ đồng trước khi hầu toà

Theo Trần Thái | 07-04-2026 - 08:29 AM | Doanh nghiệp

Đến trước phiên toà, Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai là một trong những bị cáo có đóng góp tài chính lớn nhất để khắc phục hậu quả vụ án

Ngày 7-4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến các sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan.

Giúp sức chuyển nhượng tài sản nhà nước trái quy định

Theo nội dung vụ án, tháng 11-2013, bà Nguyễn Thị Như Loan (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) chủ động liên hệ với Lê Y Linh (giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (giám đốc Công ty CP Việt Tín), đặt vấn đề mua lại dự án tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (nay là phường Xóm Chiếu, TPHCM) do Công ty TNHH Phú Việt Tín đầu tư xây dựng.

Các bị cáo (từ trái sang) Lê Quang Thung, Huỳnh Trung Trực, Phạm Văn Thành Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Công Tài, Nguyễn Trọng Cảnh - Ảnh: Bộ Công an.

VKSND Tối cao cáo buộc bà Loan nhận thức được khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là đất có nguồn gốc công sản, đang do các doanh nghiệp nhà nước (Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa) quản lý nhưng vẫn tiến hành thỏa thuận mua lại.

Sau quá trình đàm phán, bà Loan đại diện Công ty Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng hứa chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín với giá 460,9 tỉ đồng.

Để "tiếp sức" cho các bị cáo khác hoàn tất việc mua vốn từ phía các đơn vị thành viên của VRG, bà Loan đã chuyển cho bị can Đặng Phước Dừa số tiền 65 tỉ đồng. Ngay khi chưa hoàn tất sở hữu hoàn toàn Phú Việt Tín, bà Loan đã thống nhất bán lại dự án này cho nhóm Công ty Novaland với giá hơn 846 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định, sau khi trừ các chi phí mua vốn và thuế phí, bà Loan đã hưởng lợi bất chính số tiền lên tới hơn 297,8 tỉ đồng.

Nộp 100 tỉ đồng và 4 lô đất

Hành vi này bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, cơ quan chức năng ghi nhận bà Loan đã nộp lại 100 tỉ đồng tiền mặt vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Đồng thời, bà Loan còn tự nguyện bàn giao 4 thửa đất để cơ quan chức năng kê biên, đảm bảo thi hành án, với tổng giá trị định giá khoảng 281,2 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt tạm giam từ ngày 18-7-2024. Sau gần 4 tháng bị tạm giam, đến ngày 11-11-2024, biện pháp ngăn chặn đối với bà đã được thay đổi thành hình thức bảo lĩnh. 

