0h ngày 7/4: Nhà máy nhiệt điện than 2,2 tỷ USD công nghệ hiện đại nhất Việt Nam chính thức vận hành toàn bộ

Anh Khôi | 07-04-2026 - 14:41 PM | Doanh nghiệp

Công nghệ lò hơi trên siêu tới hạn là công nghệ tiên tiến nhất đang được áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Thông tin từ Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) xác nhận Tổ máy số 2 đã hoàn tất các quy trình thử nghiệm kỹ thuật và chính thức phát điện thương mại từ rạng sáng nay.

Sự kiện này đánh dấu việc toàn bộ nhà máy tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động ổn định sau quá trình hiệu chỉnh các thông số công suất tin cậy theo đúng hợp đồng mua bán điện đã ký kết.

Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II được khởi công từ năm 2021 với tổng vốn đầu tư đạt 2,2 tỷ USD theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Quy mô dự án gồm hai tổ máy với tổng công suất thiết kế hơn 1.300 MW, trong đó Tổ máy số 1 đã vận hành thương mại từ ngày 22/7/2025. Việc đưa Tổ máy số 2 vào khai thác đúng tiến độ giúp hoàn thiện năng lực phát điện của một trong những dự án FDI trọng điểm về năng lượng cấp quốc gia.

Chính thức vận hành thương mại Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II từ 0h ngày 7/4/2026. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Điểm nhấn kỹ thuật cốt lõi của dự án là việc áp dụng công nghệ lò hơi trên siêu tới hạn (Ultra Supercritical - USC). Đây là công nghệ tiên tiến nhất đang được áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Hệ thống vận hành ở áp suất và nhiệt độ hơi nước cao vượt mức tới hạn giúp tối ưu hóa hiệu suất nhiệt của chu trình phát điện, nâng cao năng suất khai thác nhiên liệu.

Các thông số vận hành thực tế cho thấy công nghệ USC giúp giảm đáng kể định mức tiêu hao than trên mỗi kWh điện sản xuất so với các dòng công nghệ cũ. Việc tối ưu hóa nhiên liệu dẫn đến giảm lượng phát thải khí nhà kính và các tác động môi trường liên quan, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về khí thải hiện nay. Đây được xem là giải pháp dung hòa giữa mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng và yêu cầu giảm thiểu phát thải trong ngành công nghiệp nặng.

Các chuyên gia, người lao động Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II trong thời khắc chính thức vận hành Tổ máy số 2. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Sau khi chính thức vận hành toàn bộ công suất, nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện ổn định cho các hoạt động sản xuất công nghiệp và dân dụng, đồng thời đóng góp nguồn thu ngân sách đáng kể cho địa phương. Dự án cũng tạo ra nhu cầu lớn về lao động kỹ thuật cao và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ vệ tinh tại khu vực miền Trung.

Lãnh đạo cao cấp bị bắt, Vinaconex xây dựng kịch bản kinh doanh “thận trọng” cho năm 2026

