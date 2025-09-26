Chaebol SK của Hàn Quốc muốn tham gia dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Thanh Hóa, mục tiêu vận hành từ cuối 2030, đóng góp 80.000 tỷ đồng vào ngân sách

Ảnh minh họa

Theo Báo Thanh Hóa , ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm có buổi làm việc với SK Innovation của Hàn Quốc, nhằm xúc tiến đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp cụm Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn.

﻿Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2024. Theo quy hoạch điện VIII điều chỉnh, dự án này được đưa vào danh mục các dự án nguồn điện quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên của ngành và được yêu cầu vận hành trong giai đoạn 2025-2030.

Công ty TNHH SK Innovation đã đề xuất đầu tư dự án với công suất 1.500 MW tại Khu kinh tế Nghi Sơn, sử dụng 33,09 hecta đất và 8,46 hecta mặt nước, đồng thời đầu tư tuyến ống kết nối đến kho cảng LNG Quỳnh Lập (Nghệ An).﻿

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 51.585 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD), dự kiến khởi công tháng 1/2027 và vận hành quý IV/2030. Doanh nghiệp ước tính đóng góp ngân sách khoảng 79.575 tỷ đồng trong vòng đời dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện SK Innovation nhấn mạnh tính khả thi của phương án phát triển cụm dự án LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn theo hướng tích hợp hạ tầng thay vì chỉ triển khai riêng lẻ Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn. Cách tiếp cận này sẽ gia tăng đáng kể sức cạnh tranh khi dự án dùng chung kho LNG, cầu cảng, đê chắn sóng với dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập (Nghệ An), giảm chi phí đầu tư khoảng 700 triệu USD.

Ngoài dự án này, nhà đầu tư bày tỏ quan tâm phát triển trung tâm dữ liệu AI, mô hình năng lượng phân tán (DER), giải pháp DPPA tích hợp năng lượng tái tạo - LNG; đồng thời, nghiên cứu thêm một nhà máy điện có công suất 1.500 MW tại Thanh Hóa trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị nhà đầu tư sớm hoàn thiện kế hoạch chi tiết, cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết để tỉnh có cơ sở xem xét, thực hiện thủ tục chấp thuận dự án trong thời gian sớm nhất.

﻿Hiện tại, đang có 5 bên muốn tham gia dự án LNG Nghi Sơn.

1. Liên danh Công ty CP Tập đoàn SOVICO - JERA Co., Inc. (Nhật Bản).

2. Liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty CP Tập đoàn T&T.

3. Liên danh Tổng công ty Điện lực Nam Hàn Quốc - Tổng công ty Khí Hàn Quốc - Tập đoàn Xây dựng và Kỹ thuật Daewoo - Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát.

4. Gulf Energy Development Public Company Limited (Thái Lan).

5. SK Innovation Co., Ltd. (Hàn Quốc).

SK hướng tới đầu tư vào năng lượng tại Việt Nam khi đang rút khỏi đầu tư chứng khoán

SK Group của Hàn Quốc thường được biết đến với việc đầu tư vào Vingroup, Masan, và Imexpharm trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Gần đây, ﻿SK Group cho biết công ty con SK Investment Vina II Pte. Ltd đã bán hết cổ phiếu Vingroup vào ngày 5/8/2025. Vào thời điểm này, giao dịch khổng lồ của SK Group không phải công bố thông tin, vì khi đó SK Group không phải là cổ đông lớn.

Liên quan tới Masan , trong ﻿báo cáo bán niên năm 2025, tính đến hết tháng 6/2025, SK Group cho biết vẫn đang giữ 8,6% vốn cổ phần của CTCP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM và 4,9% tại The CrownX.

Về Imexpharm , SK Group cho biết đã có quyết định bán cổ phần tại đây. Tuy nhiên, việc này vẫn đang tiến hành nên phần nắm giữ của SK tại đây được phân loại thành tài sản nắm giữ chờ bán (held for sale). Tới tháng 5/2025, Livzon Pharmaceutical Group Inc (Trung Quốc) công bố sẽ mua 99.839.990 cổ phiếu IMP chiếm 64,81% cổ phiếu đã phát hành của CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP), bao gồm cả phần của SK Group.﻿

Tháng 8/2025, ﻿Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil, HoSE: OIL) thông báo SK Energy Co., Ltd không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi SK Energy đã bán ra 10,8 triệu cổ phiếu. SK Energy là công ty năng lượng hàng đầu Hàn Quốc, trực thuộc SK Innovation.