Chaebol Hàn Quốc SK đã thoái hết vốn khỏi Vingroup vào ngày sinh nhật tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chaebol SK Group của Hàn Quốc vừa công bố báo cáo bán niên năm 2025, trong đó có thông tin về hoạt động đầu tư ở Việt Nam.

Trong đó, SK Group cho biết công ty con SK Investment Vina II Pte. Ltd đã bán hết cổ phiếu Vingroup vào ngày 5/8/2025. Ngày 5/8 tình cờ cũng trùng vào sinh nhật của chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Thông tin trích từ báo cáo của SK Group.

﻿Trong ngày 5/8, cổ phiếu VIC tăng 5,7% lên 117.500 đồng mỗi cổ phiếu, với khối lượng giao dịch khoảng 455,7 triệu cổ phiếu. Trước đó 1 ngày, khoảng 90 triệu cổ phiếu VIC được sang tay từ khối ngoại sang khối nội, cũng là ngày VIC tăng trần lên 111.200 đồng mỗi cổ phiếu.

Vào thời điểm này, giao dịch khổng lồ của SK Group không phải công bố thông tin, vì khi đó SK Group không phải là cổ đông lớn nên không phải công bố thông tin.﻿ Trước đó, SK Investment Vina II chuyển nhượng hơn 50,8 triệu cổ phiếu VICtrong khoảng thời gian từ 16/1-14/2/2025 với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. ﻿Qua đó, SK hạ tỷ lệ sở hữu tại Vingroup từ 6,05% vốn cổ phần xuống 4,72% và không còn là cổ đông lớn.

Vào năm 2019, tập đoàn Vingroup và tập đoàn SK đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Tập đoàn SK đầu tư khoảng 23.300 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD vào thời điểm đó) để mua cổ phiếu của Vingroup và sẽ trở thành đối tác chiến lược.



Theo đó, SK đăng ký mua 154,3 triệu cổ phiếu phát hành theo phương án chào bán riêng lẻ từ Vingroup và mua lại 51,4 triệu cổ phiếu thứ cấp từ VinCommerce (nay là WinCommerce). Vingroup thời điểm đó vẫn là công ty mẹ của VinCommerce.

Kết thúc phiên 14/8, tức là hơn 1 tuần sau, cổ phiếu VIC đang có giá 118.200 đồng mỗi cổ phiếu.﻿