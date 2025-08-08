Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty năng lượng VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có những khách hàng đầu tiên

08-08-2025 - 10:07 AM | Doanh nghiệp

Tổng công suất lắp đặt cho các nhà máy tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) dự kiến là 43MWp điện mặt trời và 45MWh công suất dành cho BESS.

Ngày 5/8/2025 tại Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đã ký thỏa thuận ghi nhớ triển khai giải pháp điện mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với các nhà máy VinFast, VinES và liên doanh V-G.

Theo các thỏa thuận ghi nhớ triển khai vừa được ký kết, VinEnergo sẽ đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) cho nhà máy sản xuất ô tô VinFast Hà Tĩnh, nhà máy pack pin và lưu trữ năng lượng VinES Hà Tĩnh và nhà máy sản xuất pin của Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G.

Sản lượng điện được tạo ra từ hệ thống mỗi năm ước tính đạt gần 50 triệu kWh, tương đương giúp cắt giảm hơn 33.000 tấn CO2 mỗi năm. Dự án sẽ đóng góp vào việc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Tập đoàn Vingroup vào năm 2040.

Dự án tại tổ hợp các nhà máy sản xuất pin và ô tô điện trong Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) là bước khởi đầu của VinEnergo trong việc cung cấp các giải pháp năng lượng sạch toàn diện cho các đối tác, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Với việc triển khai đồng bộ hệ thống điện mặt trời và BESS tại 3 nhà máy của VinFast, VinES và V-G, VinEnergo trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình mua bán điện trực tiếp (DPPA) gồm điện mặt trời kèm BESS, phù hợp với cơ chế khuyến khích phát triển và sử dụng điện năng lượng tái tạo do Chính phủ đề ra. Mô hình này cũng phù hợp với mục tiêu xanh hóa sản xuất và góp phần xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng trở thành khu công nghiệp xanh trong tương lai.

Góp xong 70 triệu cổ phiếu vào VinEnergo, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn cho VinSpeed bằng hàng chục triệu cổ phiếu VIC

Phương Anh

