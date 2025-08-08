Vingroup sắp khởi công KCN 13.000 tỷ đồng tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Theo Báo Hà Tĩnh, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc đăng ký 5 công trình, dự án quy mô lớn khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Trong 5 công trình lớn mà Hà Tĩnh đăng ký, có 1 dự án khánh thành và 4 dự án khởi công.

Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (công ty con của Vingroup) làm chủ đầu là một trong 3 dự án trọng điểm được tỉnh lựa chọn khởi công trong đợt này, bên cạnh quảng trường biển Cửa Sót và khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 13/7/2024 để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, quy mô sử dụng đất 964 ha, tổng vốn đầu tư trên 13.276 tỷ đồng.﻿ Đây sẽ là nơi sản xuất các linh kiện, phụ tùng phục vụ cho nhà máy VinFast và cả ngành công nghiệp ô tô điện nói chung.

Địa điểm thực hiện dự án là khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng. Thời hạn hoạt động của dự án 70 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Hiện dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 60ha, đảm bảo điều kiện để tổ chức lễ khởi công/động thổ.﻿

Với quy mô vốn lớn, dự án được đặt ra các ràng buộc chặt chẽ về tiến độ, thu hút dự án phụ, trong đó tổng vốn của các dự án liên kết ngành trong cụm phải tối thiểu 2 tỷ USD. Sau khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ đóng góp cho ngân sách Nhà nước trung bình 1.200 tỷ đồng/năm.

Một phần Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh là quê hương của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ngoài Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng sắp được khởi công và nhà máy VinFast Hà Tĩnh mới được khánh thành vào tháng 7, trước đó từ cuối năm 2021, Vingroup đã xây dựng nhà máy pin xe điện VinES tại Vũng Áng trên diện tích gần 13ha, bắt đầu cung cấp sản phẩm pin cho mẫu VF6 từ giữa năm 2023.

Tập đoàn cũng cho biết sẽ đầu tư thêm các dự án cảng biển, logistics và khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh để hỗ trợ các nhà máy xe điện và phát triển Khu kinh tế Vũng Áng.