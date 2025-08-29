Công ty của Chaebol Hàn Quốc SK bán ra 10,8 triệu cổ phiếu PV Oil, không còn là cổ đông lớn

Ngày 28/8/2025, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil, mã CK: OIL) thông báo SK Energy Co., Ltd không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi SK Energy đã bán ra 10,8 triệu cổ phiếu vào ngày 22/8.

Trước giao dịch, tổ chức này nắm giữ hơn 54,1 triệu cổ phiếu OIL, tương ứng 5,23% vốn. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn 43,3 triệu đơn vị, tương đương 4,19% vốn điều lệ.

Với thị giá cổ phiếu OIL kết phiên ngày 22/8 là 11.800 đồng/cp, ước tính SK Energy thu về khoảng 127 tỷ đồng.

SK Energy là công ty năng lượng hàng đầu Hàn Quốc, trực thuộc SK Innovation – một trong những tập đoàn lớn nhất nước này. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lọc hóa dầu, phân phối sản phẩm dầu khí và năng lượng tái tạo, với mạng lưới trải rộng toàn cầu. Đây cũng là đối tác chiến lược từng đầu tư vào nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và lần lượt thoái vốn trong thời gian gần đây.﻿

Ngày 13/11/2018, SK Energy đã mua vào hơn 3,55 triệu cổ phiếu OIL để tăng lượng nắm giữ lên 54,1 triệu cổ phiếu và chính thức trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại PV Oil với tỷ lệ 5,23% vốn. ﻿

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là công ty mẹ của PV Oil, sở hữu 80,52% tổng số cổ phần. ﻿

Theo báo cáo tài chính bán niên, 6 tháng đầu năm 2025, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil, mã CK: OIL) ghi nhận doanh thu thuần đạt 72.696 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 232 tỷ đồng, giảm khoảng 33% so với mức 345 tỷ đồng của nửa đầu năm 2024.﻿

Trong một diễn biến khác, OIL vừa chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 2,5% (1 cổ phiếu nhận 250 đồng).



Như vậy, với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV Oil dự chi 250 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Petrovietnam dự kiến sẽ thu về hơn 208 tỷ đồng cổ tức. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/9.

