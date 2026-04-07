Nhóm Âu Lạc trở thành cổ đông lớn của ACB, nữ đại gia Ngô Thu Thúy trực tiếp sở hữu bao nhiêu?

Ngày 26/3, bà Nguyễn Thiên Hương JENNY đã hoàn tất mua vào 931.700 cổ phiếu ACB, nâng số cổ phiếu sở hữu tại ngân hàng này từ gần 77,91 triệu cổ phiếu lên hơn 78,84 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch nâng từ 1,52% lên 1,53%.

Ước tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu ACB ngày 26/3 là 23.600 đồng/cp, số tiền bà ﻿Nguyễn Thiên Hương JENNY bỏ ra cho giao dịch này là gần 22 tỷ đồng.

Sau giao dịch này, số cổ phiếu ACB do bà ﻿Nguyễn Thiên Hương JENNY cùng với người có liên quan nắm giữ tăng lên gần 257,43 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 5,01%, trở thành cổ đông lớn của ACB.

﻿Bà Nguyễn Thiên Hương JENNY là con gái của bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc. Trong danh sách người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu ACB của bà Nguyễn Thiên Hương JENNY, bà Ngô Thu Thúy đang sở hữu 0,95% cổ phần của ACB.

Ông Nguyễn Đức Hinh - chồng bà Thúy sở hữu 0,95%. Con trai bà Thúy là ông Nguyễn Đức Hiếu JONNY sở hữu 1,14% cổ phần.

Bà Mai Phi Lan sở hữu 0,13%; Cty CP Làng giáo dục quốc tế Thiên Hương sở hữu 0,14%; Cty CP ICON sở hữu 0,16%.﻿

Bà Ngô Thu Thuý là một cái tên nổi tiếng, đặc biệt là trong cuộc đua quyền lực tại Ngân hàng Eximbank (EIB) trước đây.

Trước đó, Âu Lạc là cổ đông lâu năm của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã: EIB). Sau đó, công ty này đã bán hết cổ phiếu EIB chuyển sang mua ACB.

Kể từ đầu năm 2023, Âu Lạc cũng đã dần bán ra cổ phiếu ACB và chính thức đã bán hết toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ trong quý 1/2024.

CTCP Âu Lạc là một đơn vị tư nhân lớn trong lĩnh vực vận tải biển, với đội tàu chủ yếu là tàu chở xăng dầu.﻿

Đội tàu của Công ty hiện có 8 chiếc tàu dầu với tổng trọng tải 119.574 DWT. Hiện nay, Âu Lạc tập trung khai thác tàu chuyên chở sản phẩm dầu cho các đầu mối nhập khẩu xăng dầu ở Việt Nam từ các nước lân cận trong khu vực về Việt Nam, nội địa Việt Nam, giữa các nước trong khu vực Châu Á.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, Âu Lạc ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.312 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cả năm dạt 284 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Đây là năm thứ tư liên tiếp Âu Lạc phá vỡ kỷ lục lợi nhuận của chính mình.