BCTC quý 4/2024 ngày 16/1: Doanh nghiệp đầu tiên báo lãi trăm tỷ, 1 ông lớn nhà nước báo lỗ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2024:

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) ghi nhận doanh thu thuần quý 4 đạt 2.431 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng giảm mạnh hơn giúp cho HND lãi gộp 39 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 45 tỷ. Trừ đi các chi phí, HND lỗ sau thuế 246 triệu đồng, quý lỗ thứ 2 liên tiếp của HND. Lũy kế cả năm, HND báo lãi sau thuế đạt gần 422 tỷ, giảm hơn 4% so với năm 2023.

Hóa chất Việt Trì (HVT) ghi nhận doanh thu thuần quý 4 đạt 369 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30 tỷ, gấp đôi so với cùng kỳ. Đây là quý thứ 3 liên tiếp HVT có lợi nhuận tăng trưởng dương. Lũy kế cả năm 2024, HVT lãi sau thuế hơn 84 tỷ, tăng 24% so với năm 2023.

Chứng khoán MB (MBS) công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2024 với doanh thu hoạt động tăng 40% so với cùng kỳ lên 758 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 207 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về đạt 165 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ và tiếp tục giảm khoảng 8% so với quý 4 liền trước, ghi nhận chuỗi 2 quý liên tiếp lãi sụt giảm. Luỹ kế cả năm 2024, doanh thu hoạt động của MBS đạt 3.120 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023. LNTT tăng 30% lên 931 tỷ.

Dược phẩm Agimexpharm (AGP) công bố BCTC quý 4/2024 với doanh thu 224,4 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Agimexpharm thu về 14,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế năm 2024, Agimexpharm thu về tổng cộng 799 tỷ đồng doanh thu, 49 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 9,7% và 14% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty này.