Thân thế doanh nghiệp được Tổng bí thư giao nhiệm vụ đầu tư 200-500 triệu USD xây mạng Blockchain Layer 1 'Make in Vietnam'

Tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI ngày 15/1/2025, Tổng Bí thư đã chính thức giao nhiệm vụ cho One Mount Group, một thành viên của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) xây dựng mạng Blockchain Layer 1 “Make in Vietnam”.



"Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển công nghiệp công nghệ số, đồng thời tạo ra ít nhất năm doanh nghiệp công nghệ số lớn trong khu vực và trên thế giới" , Tổng Bí thư nhấn mạnh.



Với cam kết đầu tư 200-500 triệu USD, One Mount Group sẽ phát triển mạng blockchain Layer 1 với các tiêu chí: tốc độ cao, khả năng mở rộng vượt trội, bảo mật tối ưu cùng cơ chế đồng thuận. Mạng Blockchain Layer 1 “Make in Vietnam” sẽ là nền tảng cốt lõi, hỗ trợ vận hành, khai thác, tương tác và liên thông giữa các loại hình mạng chuỗi khối, thúc đẩy sự phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApps) trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục, và dịch vụ công.

Bà Nguyễn Thị Dịu, Tổng giám đốc One Mount Group nhận nhiệm vụ từ Tổng Bí thư.

One Mount Group từng là công ty thành viên thuộc Vingroup được thành lập cuối năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup nắm giữ 51,22% vốn. One Mount Group được biết đến là công ty được thành lập bởi các tập đoàn lớn nhất Việt Nam bao gồm "Masan Group, Techcombank và Vingroup".

Tuy nhiên, đến tháng 3/2022, Vingroup thông báo đã chuyển nhượng một phần sở hữu và không còn là công ty mẹ của One Mount Group. Từ vốn điều lệ ban đầu hơn 3.000 tỷ khi thành lập, đến tháng 7/2021, One Mount được tăng vốn lên 5.412 tỷ đồng.

Công ty này có ngành nghề kinh doanh chính là đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa, kinh doanh vận tải, hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải, kinh doanh bất động sản, tư vấn quản lý, quảng cáo... Hiện nay tập đoàn đang có 3 sản phẩm chính: Vinshop - thuộc công ty One Mount Distribution; OneU - thuộc công ty One Mount Consumer; OneHousing - thuộc công ty One Mount Real Estate.

Trụ sở chính của One Mount Group.

OneU (trước đây là VinID) được giới thiệu là là nền tảng thuộc Hệ sinh thái Techcombank và One Mount. Ứng dụng này giúp khách hàng kết nối với những dịch vụ đáp ứng nhu cầu hàng ngày.

Theo đó, thương hiệu này hợp tác với mạng lưới hơn 300 nhãn hàng ở nhiều lĩnh vực của đời sống hằng ngày, để kết nối người dùng với các mã ưu đãi. OneU tập trung vào việc xây dựng và mở rộng hợp tác chuỗi dịch vụ như các nhà hàng, F&B, các rạp chiếu phim, quán cafe, siêu thị, nền tảng thương mại điện tử.

Ngoài ra, OneU vẫn được duy trì để tiêu điểm tích luỹ tại các đối tác như WinMart, WinMart+. Ứng dụng này còn giới thiệu hệ điểm chung U-Point cho phép khách hàng dễ dàng tích lũy điểm khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Techcombank, thuận tiện đổi lấy những tiện ích và ưu đãi độc quyền từ hệ sinh thái đối tác của Techcombank Rewards và OneU.

Có thể nói, hiện nay OneU đang hoạt động như mô hình một ví điện tử, phục vụ những nhu cầu của khách hàng.  Hiện ứng dụng này đã cán mốc 12 triệu người dùng.

Nền tảng VinShop chính thức ra mắt từ tháng 10/2020 hỗ trợ các chủ cửa hàng tạp hóa tiếp cận nguồn hàng phong phú, giá cả minh bạch cùng các chương trình ưu đãi. Thông qua ứng dụng, các chủ cửa hàng tạp hóa có thể đặt hàng trăm mặt hàng chỉ trong một lần và nhận hàng ngay ngày hôm sau.



Giải pháp này được kỳ vọng nâng cao hiệu quả của toàn chuỗi cung ứng, giúp khắc phục những điểm yếu hiện tại trong luồng phân phối sản phẩm từ nhà sản xuất đến tiệm tạp hóa. Khách mua hàng đồng thời sẽ có trải nghiệm mua sắm hiện đại hơn tại các điểm vốn đã thân quen như nhận nhiều khuyến mãi và thanh toán không tiền mặt.

Theo giới thiệu trên website, VinShop hiện đã hợp tác hơn 100.000 tạp hóa liên kết, trong đó trên 12.000 tạp hoá sử dụng hằng ngày, tại 22 tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước. VinShop bao phủ 80% thị trường lõi tại Hà Nội và TP.HCM, với tỷ lệ thâm nhập giỏ hàng đạt 20%.

Thành viên   cuối   cùng trong hệ sinh thái của One Mount Group là OneHousing - nền tảng bán nhà trực tuyến. Đây là nền tảng cung cấp các dịch vụ tìm kiếm về nhà ở, hỗ trợ mua bán, đầu tư và các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản. OneHousing hiện là đối tác phân phối sản phẩm cho hai nhà phát triển bất động sản Vinhomes và Masterise.

Ông Nguyễn Hồng Quân, CMO cho biết, OneHousing là đơn vị đầu tiên đưa ra giải pháp bán nhà nhanh cho khách hàng, nhờ các lợi thế về công nghệ. Theo đó, chủ nhà có nhu cầu bán chỉ cần nhập các thông tin về ngôi nhà. Chưa tới 5 phút, khách hàng đã nhận được đề nghị giá lần đầu dựa trên công cụ định giá nhà tự động.

Nếu mức giá hệ thống đưa ra khá sát với nhu cầu, người bán sẽ cần xác minh chủ sở hữu trong 24 giờ. Nếu không có vướng mắc, chủ căn nhà có thể gặp khách mua trực tiếp và chốt cọc trong 48 giờ, sau đó là bước hoàn tất thủ tục và nhận tiền sớm. OneHousing đạt tỷ lệ thành công lên tới 80%, tức là cứ có 10 sản phẩm đưa lên website sẽ có 8 căn tìm được khách có nhu cầu mua

Website OneHousing có 12 triệu lượt truy cập mỗi năm và 400.000 người dùng quan tâm đến các vấn đề bất động sản. Đây là số khách hàng có nhu cầu mua – bán nhà chủ động tìm đến đơn vị. Nguồn khách mua thứ hai OneHousing có được đến từ lực lượng 10.000 môi giới tìm kiếm khách hàng.