Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy nã 2 ông chủ doanh nghiệp ở TPHCM

Theo Nguyễn Hưởng | 07-04-2026 - 21:13 PM | Doanh nghiệp

Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh và Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt bị truy nã vì liên quan đến sai phạm ở Ngân hàng Đông Á.

Ngày 7-4, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh.

Bị can Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: Bộ Công an

Trong quá trình điều tra, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với bị can Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963, trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh, và Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, trú tại phường Bình Phú, TPHCM), Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt, cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Căn cứ vào quy định của pháp luật, C03, yêu cầu bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, nếu phát hiện bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho C03 biết để phối hợp tiếp nhận.

Từ Khóa:
truy nã

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm Âu Lạc trở thành cổ đông lớn của ACB, nữ đại gia Ngô Thu Thúy trực tiếp sở hữu bao nhiêu?

Tòa tháp đôi 17 tầng đặt trụ sở của Tập đoàn Sơn Hải tại 'đất vàng' Hà Nội: Ai đứng sau?

Sun PhuQuoc Airways xác lập vị thế quán quân đúng giờ toàn ngành Quý 1/2026

Từ vụ Bảo Tín Minh Châu, bóc trần chiêu trò "nuôi 2 sổ" của nhiều doanh nghiệp: Chuyên gia cảnh báo quay lại dùng Excel chỉ tạo thêm gánh nặng

0h ngày 7/4: Nhà máy nhiệt điện than 2,2 tỷ USD công nghệ hiện đại nhất Việt Nam chính thức vận hành toàn bộ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỳ tích góp phần đưa quê nhà Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng số 1 cả nước

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên