Chủ toà nhà The Grand Hanoi số 22-24 Hàng Bài báo lãi đột biến 15.000 tỷ đồng năm 2025, tổng tài sản tăng vọt lên gần 150.000 tỷ

Công ty Cổ phần Thời Đại Mới T&T vừa công bố thông tin về tình hình tài chính từ 1/1 đến 31/12/2025 với lãi ròng 15.367 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ 193,8 tỷ đồng của năm trước đó.

Vốn chủ sở hữu tăng vọt lên mức 26.119 tỷ đồng (so với mức hơn 7.723 tỷ đồng của năm trước).﻿

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của công ty đạt 146.183 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với đầu năm và vượt xa quy mô của nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết như Đất Xanh (38.014 tỷ đồng), Khang Điền (34.074 tỷ đồng), Nam Long (26.564 tỷ đồng),...

Đáng chú ý, phần lớn tài sản được hình thành từ nợ phải trả, trong đó riêng khoản “nợ phải trả khác” chiếm hơn 108.288 tỷ đồng.

Trong năm, Thời đại mới T&T cũng đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu, với dư nợ cuối kỳ đạt 8.050 tỷ đồng. Ngược lại, dư nợ vay ngân hàng giảm 10,3% so với đầu năm, còn 3.725 tỷ đồng.﻿

Thời Đại Mới T&T được thành lập cuối năm 2006, có trụ sở tại tòa T-Place, 30A Lý Thường Kiệt, Hà Nội.



Đến tháng 1/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ 11.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.



Hiện, Thời Đại Mới T&T có 2 người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1970) - Chủ tịch HĐQT và bà Phùng Thị Minh (SN 1979) - Tổng Giám đốc.



Được biết, bà Phùng Thị Minh còn là người đại diện của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thành Quang, đồng thời là Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT), thuộc hệ sinh thái Techcombank.



Thành Quang được thành lập vào cuối tháng 1/2019, có trụ sở tại tầng 1, The Grand Hanoi, số 22-24 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2025, doanh nghiệp tăng vốn từ 8.800 tỷ đồng lên 11.800 tỷ đồng.



Ông Nguyễn Văn Hải- Chủ tịch HĐQT Thời Đại Mới T&T là người được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp 11.800 tỷ đồng này tại Thành Quang.



Quay trở lại với Thời Đại Mới T&T, doanh nghiệp này từng được biết đến với thương vụ mua lại 4.000 m2 "đất vàng" tại số 22 - 24 Hàng Bài, cách hồ Hoàn Kiếm chỉ khoảng 100m vào năm 2010.

Sau nhiều năm "đắp chiếu", dự án này đã ra mắt thị trường với tên gọi The Grand Hanoi . Dự án này còn được biết tới với tên gọi Masterise Hàng Bài, với đơn vị phát triển là Masterise Homes – thành viên của Masterise Group.



Bên cạnh dự án The Grand Hanoi, doanh nghiệp còn hợp tác với Vingroup tại đại dự án Vinhomes Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). Tháng 3/2025, công ty đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 75 ha đất tại dự án này với giá trị 44.560 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,7 tỷ USD).

Tháng 9/2025, công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Capitaland Tower – đơn vị nhận chuyển nhượng hơn 150 ha tại dự án Vinhomes Cần Giờ. ﻿

Gần đây, ngày 31/3/2026, doanh nghiệp tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu mã NTJ12601, kỳ hạn 4 năm, huy động 8.000 tỷ đồng.