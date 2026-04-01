Công ty Bông Sen của bà Trương Mỹ Lan lỗ lũy kế vượt 3.400 tỷ đồng, ẩn số về khả năng trả nợ 4.800 tỷ trái phiếu đáo hạn tháng 10

Anh Khôi | 08-04-2026 - 00:00 AM | Doanh nghiệp

Báo cáo năm 2025 của Bông Sen ghi nhận lỗ lũy kế hơn 3.400 tỷ đồng cùng khối nợ trái phiếu 4.800 tỷ đồng mất khả năng thanh toán do liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.

Công ty Cổ phần Bông Sen vừa công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2025 với kết quả kinh doanh tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Trong năm qua, doanh nghiệp này ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 679 tỷ đồng.

Mặc dù con số này có giảm nhẹ so với mức lỗ 752 tỷ đồng của năm trước đó, tình trạng thua lỗ kéo dài đã đẩy lỗ lũy kế của công ty lên hơn 3.429 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Bông Sen theo đó hao hụt, chỉ còn ghi nhận ở mức 4.214 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Bông Sen tăng lên 9.466 tỷ đồng , trong đó dư nợ trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4.800 tỷ đồng . Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu bị đẩy lên mức 2,25 lần . Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán A&C đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp do không thể thu thập đủ bằng chứng

Sự đình trệ trong hoạt động và bế tắc tài chính của Bông Sen có mối liên hệ trực tiếp với hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tại các phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan từng xác nhận đây là doanh nghiệp do gia đình bà sở hữu, đóng vai trò nắm giữ các tài sản lõi như 93,6% cổ phần Khách sạn Daewoo Hà Nội và loạt bất động sản nằm trên các khu đất đắc địa tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh gồm Khách sạn Bông Sen Sài Gòn, Palace Saigon và Bông Sen Annex.

Lô trái phiếu 4.800 tỷ đồng hiện tại của doanh nghiệp được phát hành từ cuối năm 2021 và do Chứng khoán Tân Việt thu xếp. Tuy nhiên, kể từ khi vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố vào tháng 10/2022, toàn bộ tài khoản của Bông Sen đã bị cơ quan chức năng phong tỏa nhằm phục vụ công tác điều tra.

Việc mất quyền kiểm soát và lưu thông dòng tiền là nguyên nhân chính khiến công ty hoàn toàn mất khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính, dẫn đến việc khoản lãi chậm trả của lô trái phiếu nói trên hiện đã phình to lên mức hơn 2.600 tỷ đồng.﻿

