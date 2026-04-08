HVAC Innovation Center: Giải pháp toàn diện cho mục tiêu phát triển ngành HVAC Việt Nam

HVAC Innovation Center – Cách tiếp cận từ con người đến công nghệ

Ngành công nghiệp Hệ thống Sưởi ấm, Thông gió và Điều hòa không khí (HVAC) tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Theo dự báo từ BlueWeave Consulting, tỷ suất lợi nhuận trung bình của ngành sẽ tăng trưởng khoảng 5,25%, đạt quy mô hơn 1 tỷ USD vào năm 2029. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh đang tạo ra thách thức về khoảng cách giữa năng lực kỹ thuật và khả năng thấu hiểu nhu cầu thực của người dùng.

Khi tiêu chuẩn sống được nâng cao, người dùng ngày càng chú trọng đến các yếu tố như chất lượng không khí, độ ẩm tối ưu và trải nghiệm tiện nghi toàn diện nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài. Song song, các bộ tiêu chuẩn như TCVN, công trình xanh LEED/EDGE hay lộ trình Net Zero đã trở thành những yêu cầu mang tính tất yếu, không chỉ để đảm bảo hiệu quả vận hành mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đặt con người làm trung tâm trong chiến lược phát triển, Panasonic – thương hiệu chuẩn Nhật Bản đã chính thức ra mắt HVAC Innovation Center tại KCN Thăng Long (Hà Nội), như một cách tiếp cận toàn diện từ con người đến công nghệ. Đây là mô hình HVAC tích hợp đa chức năng đầu tiên của Panasonic tại Việt Nam, kết hợp trưng bày công nghệ, thử nghiệm - phát triển sản phẩm và đào tạo chuyên sâu.

Thay vì các hoạt động đơn lẻ, trung tâm được thiết kế như một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện. Tại đây, các kỹ sư và đối tác có điều kiện tiếp cận trực tiếp các công nghệ HVAC mới trong bối cảnh ứng dụng thực tiễn, đồng thời thực hiện kiểm chứng và thử nghiệm giải pháp trước khi triển khai vào dự án, qua đó nâng cao hiệu quả triển khai và tối ưu hóa chất lượng công trình. Bên cạnh đó, trung tâm còn đóng vai trò là không gian kết nối, thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia trong ngành.

Ông Otsuki Shinsuke, Giám đốc điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam chia sẻ: "Kế thừa các giá trị Nhật Bản, Panasonic luôn đặt con người, chất lượng và tính bền vững làm nền tảng trong mọi giải pháp HVAC mang đến thị trường. Chúng tôi cam kết triển khai trung tâm với cấp độ chức năng tương đương trụ sở chính tại Nhật Bản, nhằm đảm bảo chất lượng và đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất."

HVAC Innovation Center sở hữu quy mô 800m² với 6 khu vực chức năng riêng biệt

Với quy mô lên tới 800m², trung tâm bao gồm 6 khu vực chức năng riêng biệt: Experience Zone, Testing Zone, Conference Zone, Engineering Zone, IAQ Zone và Solution Zone. Mỗi phân khu đảm nhiệm một vai trò riêng nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ trải nghiệm công nghệ, thử nghiệm thực tế đến đào tạo năng lực.

Cam kết về chiến lược phát triển dài hạn ngành HVAC tại Việt Nam

HVAC Innovation Center được định vị là mắt xích quan trọng trong việc hiện thực hóa ba cam kết chiến lược của Panasonic tại thị trường Việt Nam. Trọng tâm đầu tiên là vai trò kiến tạo nền tảng giáo dục và đào tạo năng lực HVAC cho thế hệ trẻ tiếp nối. Minh chứng qua nhiều năm, Panasonic đã không ngừng hợp tác với các trường đại học, tài trợ phòng thí nghiệm và tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm chuẩn hóa quy trình cho đội ngũ kỹ sư tương lai.

Đối với bước tiến hình thành HVAC Innovation Center, PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng, Phó hiệu trưởng trường Cơ khí - ĐH Bách Khoa Hà Nội nhận định: "Mô hình mới giúp thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và thực tế triển khai. Sinh viên cùng kỹ sư trẻ có cơ hội quan sát và trải nghiệm trực tiếp cách một hệ thống HVAC vận hành trong từng bối cảnh cụ thể, thay vì chỉ học lý thuyết."

Song song với phát triển nguồn nhân lực, Panasonic khẳng định cam kết tiên phong thúc đẩy các giải pháp xanh nhằm góp phần giảm tình trạng nóng lên toàn cầu, thông qua tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng bằng công nghệ Inverter tích hợp AI và hệ cảm biến thông minh. Đồng thời, thương hiệu đặt mục tiêu nâng cao chất lượng không khí trong nhà với hệ sinh thái giải pháp sức khỏe toàn diện, nổi bật là công nghệ nanoe™ X với khả năng ức chế vi khuẩn, virus và giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm trong không khí.

HVAC Innovation Center là mắt xích quan trọng nhằm hiện thực hóa cam kết chiến lược của Panasonic tại thị trường Việt Nam

Trên nền tảng đó, Panasonic liên tục đầu tư nghiên cứu để nâng cao hiệu suất, độ bền và khả năng tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp HVAC. Những cải tiến đột phá như công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 hay việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như HACCP International đã chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên biệt trong các công trình đặc thù như y tế, khách sạn và thương mại cao cấp.

Từ góc nhìn chuyên môn, kiến trúc sư Lê Trương, Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam (VNIA) chia sẻ: "Tại HVAC Innovation Center, các nhà thiết kế có thể hình dung tổng thể về hệ thống điều hòa và xử lý chất lượng không khí trong cùng một không gian trực quan. Đây là một điểm trải nghiệm cần được lan tỏa trong toàn ngành."

Thông qua HVAC Innovation Center, Panasonic khẳng định vai trò của một đối tác chiến lược cung cấp giải pháp toàn diện cho thị trường. Bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa công nghệ và ứng dụng thực tiễn, đồng thời xây dựng nền tảng phát triển năng lực cho đội ngũ kỹ thuật, doanh nghiệp góp phần định hình tương lai phát triển bền vững cho ngành HVAC tại Việt Nam.

Tìm hiểu về sản phẩm của Panasonic tại đây.