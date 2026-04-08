Miễn toàn bộ một loại phí, lệ phí từ ngày 7/4

Phụng Tiên | 08-04-2026 - 09:09 AM | Doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2026 (ngày 6/4) quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2026 (ngày 6/4) quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Chính sách có hiệu lực từ ngày 7/4 đến hết ngày 30/6/2026.

Theo đó, toàn bộ phí, lệ phí hàng hải nội địa áp dụng đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển Việt Nam được miễn theo quy định tại Chương III, Thông tư số 261/2016 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 90/2019 và 74/2021). Các khoản được miễn gồm: phí trọng tải tàu thuyền; phí bảo đảm hàng hải; phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước; phí kháng nghị hàng hải; lệ phí ra, vào cảng biển.

Bên cạnh đó, các phương tiện thủy nội địa hoạt động giữa các cảng, bến thủy nội địa trong nước cũng được miễn nhiều khoản phí, lệ phí quan trọng như: phí trọng tải tàu, thuyền; lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa; phí trình báo đường thủy nội địa. Đây là những chi phí chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu giá thành vận tải thủy.

﻿Ngoài ra, miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không (trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay) quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

Theo các chuyên gia, quy định này nằm nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông đang tác động mạnh đến giá xăng dầu, trực tiếp làm tăng giá cước vận tải, chi phí logistics và đẩy giá thành hàng hóa lên cao.

Phụng Tiên

