UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Tập đoàn FLC giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra yêu cầu Tập đoàn FLC cùng các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trên địa bàn.

Trước đó, ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh - chủ trì cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện các kết luận thanh tra, nghĩa vụ tài chính và tình hình triển khai các dự án của Tập đoàn FLC trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn FLC hiện đang triển khai 4 dự án tại Quảng Ninh, bao gồm: quần thể trung tâm hội nghị – dịch vụ – du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long tại khu đồi từ Cột 3 đến Cột 8 (phường Hạ Long); dự án sân golf Ngôi sao Hạ Long; cùng hai dự án khu đô thị tại phường Hà Khánh (nay là phường Cao Xanh) theo hai giai đoạn.

Đến nay, sân golf đã hoàn thiện và đi vào hoạt động; quần thể FLC Hạ Long đạt khoảng 85% tiến độ và đã khai thác một phần; hai dự án còn lại đang tiếp tục được triển khai.



Cả 4 dự án đều đã được Thanh tra tỉnh kiểm tra. Một số dự án vẫn gặp vướng mắc như chậm tiến độ và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.



UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và FLC phối hợp chặt chẽ để xử lý dứt điểm các tồn đọng, tránh tình trạng né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời đảm bảo môi trường đầu tư ổn định và quyền lợi hợp pháp của người dân.



Đối với dự án quần thể FLC Hạ Long, Sở Tài chính được giao theo dõi tiến độ và tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư khi có hướng dẫn từ Trung ương. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát thủ tục đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính, thu hồi các khoản còn thiếu, bao gồm gần 2,9 tỷ đồng tiền hoàn trả trữ lượng rừng; đồng thời kiểm tra việc cấp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các lô đất chuyển sang nhà ở xã hội, báo cáo trước ngày 30/4/2025. Sở Xây dựng sẽ rà soát toàn bộ các sai sót trong điều chỉnh quy hoạch (nếu có), báo cáo trước ngày 30/4/2026.



Với khu đô thị tại phường Cao Xanh (giai đoạn 1 và 2), FLC được yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên các tuyến đường chính và hệ thống kè, đồng thời duy trì vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan dự án.



Đối với nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế tỉnh được giao rà soát toàn bộ các khoản nợ của FLC, bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt và các khoản phát sinh, từ đó đề xuất giải pháp thu hồi, hạn chế nợ xấu và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.﻿