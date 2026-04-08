Theo Phan Trang | 08-04-2026 - 11:17 AM | Doanh nghiệp

'Vua hamburgur' đã đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Hà Nội

Chuỗi thức ăn nhanh Burger King bất ngờ rút toàn bộ cửa hàng khỏi Hà Nội sau hơn một thập kỷ hiện diện, đồng thời tiếp tục thu hẹp quy mô tại TP.HCM.

Chuỗi thức ăn nhanh Burger King - được mệnh danh là "Vua hamburger" vừa xác nhận đã rút toàn bộ hệ thống cửa hàng tại Hà Nội, theo thông tin phản hồi tới khách hàng qua hotline và tin nhắn chính thức.

Theo doanh nghiệp, việc đóng cửa không diễn ra đồng loạt mà đã được triển khai trong khoảng 1–2 tháng gần đây, tùy từng địa điểm. Trước thời điểm này, Burger King vận hành 3 cửa hàng tại Hà Nội, gồm cơ sở tại Giảng Võ (C4 Giảng Võ, Ba Đình), Trung Hòa (99 Trung Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy) và Xuân Diệu (03 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ).

Không chỉ tại Hà Nội, quy mô của thương hiệu này tại TP.HCM cũng được thu hẹp. Hiện Burger King cho biết chỉ còn duy trì 4 cửa hàng tại thị trường này, ít hơn một điểm bán so với trước đó.

Burger King là thương hiệu thức ăn nhanh đến từ Mỹ, ra đời năm 1953, nổi tiếng với các sản phẩm hamburger sử dụng thịt bò nướng lửa. Chuỗi này gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011 và từng có giai đoạn mở rộng khá nhanh. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp đã điều chỉnh chiến lược, thu hẹp quy mô hoạt động, chuyển hướng sang phát triển theo hướng bền vững hơn, tập trung vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Tại Việt Nam, Burger King vận hành theo mô hình nhượng quyền thương mại, với đối tác là Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Cánh Diều Xanh (BKV), thuộc Imex Pan-Pacific Group (IPP).

Ông lớn nào đang đứng đầu ngành gym Việt Nam sau khi Elite Fitness đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại TP HCM?

Đúng dịp 30/4: Tp.HCM động thổ 3 'cú đấm thép' tổng vốn đầu tư hơn 193.000 tỷ do 3 đại gia đứng sau

Đúng dịp 30/4: Tp.HCM động thổ 3 'cú đấm thép' tổng vốn đầu tư hơn 193.000 tỷ do 3 đại gia đứng sau Nổi bật

MoMo hoãn IPO, tìm kiếm nhà đầu tư mới với định giá trên 2 tỷ USD

MoMo hoãn IPO, tìm kiếm nhà đầu tư mới với định giá trên 2 tỷ USD Nổi bật

Vietcap: 10 tỷ đô la có thể đổ vào chứng khoán Việt Nam sau tin vui nâng hạng từ tổ chức hàng đầu thế giới

Vietcap: 10 tỷ đô la có thể đổ vào chứng khoán Việt Nam sau tin vui nâng hạng từ tổ chức hàng đầu thế giới

10:25 , 08/04/2026
Cục Thuế thông báo: Những người có tên sau ở TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh

Cục Thuế thông báo: Những người có tên sau ở TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh

10:25 , 08/04/2026
Cục thuế phát công văn nóng: Sẽ ‘siết’ kiểm tra doanh nghiệp ‘lỗ triền miên, lãi mỏng’

Cục thuế phát công văn nóng: Sẽ ‘siết’ kiểm tra doanh nghiệp ‘lỗ triền miên, lãi mỏng’

09:10 , 08/04/2026
Miễn toàn bộ một loại phí, lệ phí từ ngày 7/4

Miễn toàn bộ một loại phí, lệ phí từ ngày 7/4

09:09 , 08/04/2026

