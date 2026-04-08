'Vua hamburgur' đã đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Hà Nội

Chuỗi thức ăn nhanh Burger King - được mệnh danh là "Vua hamburger" vừa xác nhận đã rút toàn bộ hệ thống cửa hàng tại Hà Nội, theo thông tin phản hồi tới khách hàng qua hotline và tin nhắn chính thức.

Theo doanh nghiệp, việc đóng cửa không diễn ra đồng loạt mà đã được triển khai trong khoảng 1–2 tháng gần đây, tùy từng địa điểm. Trước thời điểm này, Burger King vận hành 3 cửa hàng tại Hà Nội, gồm cơ sở tại Giảng Võ (C4 Giảng Võ, Ba Đình), Trung Hòa (99 Trung Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy) và Xuân Diệu (03 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ).

Không chỉ tại Hà Nội, quy mô của thương hiệu này tại TP.HCM cũng được thu hẹp. Hiện Burger King cho biết chỉ còn duy trì 4 cửa hàng tại thị trường này, ít hơn một điểm bán so với trước đó.

Burger King là thương hiệu thức ăn nhanh đến từ Mỹ, ra đời năm 1953, nổi tiếng với các sản phẩm hamburger sử dụng thịt bò nướng lửa. Chuỗi này gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011 và từng có giai đoạn mở rộng khá nhanh. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp đã điều chỉnh chiến lược, thu hẹp quy mô hoạt động, chuyển hướng sang phát triển theo hướng bền vững hơn, tập trung vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Tại Việt Nam, Burger King vận hành theo mô hình nhượng quyền thương mại, với đối tác là Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Cánh Diều Xanh (BKV), thuộc Imex Pan-Pacific Group (IPP).