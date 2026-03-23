Công ty con của Hoá chất Đức Giang triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thay 4/5 thành viên HĐQT bị khởi tố

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã CK: PAT) vừa thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 trong bối cảnh Hội đồng quản trị (HĐQT) của doanh nghiệp có nhiều xáo trộn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến các hành vi “gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) và các đơn vị liên quan.

Liên quan vụ việc, một số thành viên HĐQT của Phốt pho Apatit Việt Nam đã bị khởi tố. Trong đó, ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch HĐQT), ông Đào Hữu Duy Anh và ông Phạm Văn Hùng bị bắt tạm giam; ông Đặng Tiến Đức cũng bị khởi tố. Đây đều là những nhân sự tham gia HĐQT từ tháng 6/2018.

Phốt pho Apatit Việt Nam là công ty con của Hóa chất Đức Giang (DGC).

Số lượng thành viên HĐQT của công ty giảm xuống dưới mức tối thiểu theo quy định. Tính đến cuối năm 2025, HĐQT của doanh nghiệp có 5 thành viên, song hiện chỉ còn ông Vương Duyên Hải – người mới được bổ nhiệm từ tháng 3/2025 – tiếp tục đảm nhiệm vai trò.

Để đảm bảo hoạt động quản trị không bị gián đoạn, công ty đã quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhằm kiện toàn bộ máy. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 13/5/2026 tại Hà Nội, với nội dung trọng tâm là bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 13/4/2026.



Phốt pho Apatit Việt Nam được thành lập năm 2014, định hướng sản xuất phốt pho vàng với quy mô hai dây chuyền, mỗi dây chuyền công suất thiết kế 10.000 tấn/năm. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng, sau đó tăng lên 250 tỷ đồng vào năm 2018 và giữ nguyên đến nay.



Về cơ cấu cổ đông, tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai nắm quyền chi phối với 51% vốn. Bên cạnh đó, ông Đào Hữu Huyền và ông Đào Hữu Duy Anh cũng là cổ đông lớn, sở hữu tổng cộng 16,72% vốn điều lệ.

Sau khi vận hành thương mại từ quý III/2018, doanh thu công ty ghi nhận đà tăng trưởng rõ rệt, từ vài trăm tỷ đồng ban đầu lên gần 2.000 tỷ đồng mỗi năm. Đỉnh doanh thu đạt được vào năm 2022 với hơn 3.150 tỷ đồng. Lợi nhuận duy trì ở mức hàng trăm tỷ đồng, trong đó năm 2022 ghi nhận khoảng 965 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động.