Quán cà phê không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng hoạt động: Vì sao có thể tồn tại suốt 10 năm?

Gần đây, quán cà phê - bánh ngọt Tokyo Moon nằm trong khu phố Nhật (đường Thái Văn Lung, phường Sài Gòn) thông báo ngừng hoạt động kể từ ngày 12/4 đã thu hút sự chú ý lớn.



Chiến lược của sự từ chối

Tokyo Moon không chọn cách tiếp cận đại chúng. Ngay từ khi ra mắt năm 2016, cặp vợ chồng chủ nhân người Hàn Quốc đã thiết lập một "bộ quy tắc ứng xử" gây tranh cãi: giới hạn thời gian ngồi 1,5 tiếng, phụ thu nếu không gọi nước, và đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng laptop hay thời gian trong nhà vệ sinh.

Đại diện quán cho biết các quy định làm dấy lên tranh cãi trên các nền tảng MXH được áp dụng từ lâu và khách chấp nhận. Quy định dán công khai bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh tại quán.﻿

Dưới góc độ vận hành, đây không đơn thuần là sự khó tính, mà là chiến lược tối ưu hóa tỷ lệ xoay vòng bàn. Với diện tích khiêm tốn chỉ phục vụ tối đa 15 khách cùng lúc, mỗi chiếc ghế tại đây đều phải gánh áp lực chi phí mặt bằng không nhỏ.

Việc giới hạn 90 phút lưu lại là "công cụ cơ học" để đảm bảo dòng tiền không bị "đóng băng" bởi những khách hàng ngồi lầy – một vấn nạn khiến nhiều quán cà phê diện tích nhỏ tại trung tâm phá sản trong 2 năm đầu.

Dù gặp nhiều nghi ngờ khi ra đời với những quy định "kỳ lạ" tại thị trường F&B Việt Nam, nhưng Tokyo Moon đã trở thành minh chứng cho sự thành công của mô hình Trải nghiệm được chọn lọc.

Các quy định ngặt nghèo nói trên đã giúp quán tự tay "lọc" tệp khách hàng. Những người ở lại là nhóm sẵn sàng chi trả từ 55.000 đến 150.000 đồng cho một ly trà ssanghwacha hoặc bánh tiramisu để đổi lấy sự yên tĩnh tuyệt đối.

Sự tồn tại 10 năm của quán phản ánh một phân khúc ngách chưa có nhiều tại Việt Nam: Những người cần một "chốn ẩn náu" đúng nghĩa, nơi kỷ luật của chủ quán bảo vệ quyền lợi về không gian của khách hàng.

Theo báo cáo từ iPOS.vn (tháng 10/2025), dù 65% doanh nghiệp tin rằng "đồ ăn ngon" là cốt lõi, nhưng trường hợp Tokyo Moon cho thấy "lợi thế mềm" từ việc định hình phong cách sống và quản trị trải nghiệm khách hàng mới là chìa khóa tạo nên lòng trung thành.

"Chương mới" và áp lực của thị trường F&B 2026

Quyết định dừng hoạt động để "trở về quê hương" của chủ quán được đưa ra trong bối cảnh thị trường F&B tại lõi trung tâm TP.HCM đang trải qua đợt tái cấu trúc mạnh mẽ. Dữ liệu từ các đơn vị khảo sát mặt bằng cho thấy giá thuê tại khu vực "Little Japan" đã tăng đáng kể trong giai đoạn 2024-2025, gây áp lực lên các mô hình kinh doanh quy mô nhỏ.

Sự chia tay của Tokyo Moon không hẳn là một thất bại kinh doanh, mà giống như một vòng đời sản phẩm đã đạt đỉnh và kết thúc trong viên mãn.

"Hương vị bánh ở đây rất đặc biệt, nhưng chính cái không khí nghiêm cẩn, tĩnh mịch mới là thứ khó tìm thấy ở nơi khác," một thực khách gắn bó từ năm 2022 chia sẻ.

Lời chia tay của chủ quán: "Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân đẹp nhất của chúng tôi" , khép lại một chương kinh doanh đặc biệt. Nó để lại bài học cho các startup F&B hiện nay: Đôi khi, để tồn tại lâu dài, bạn không cần phải chiều lòng tất cả mọi người, bạn chỉ cần phục vụ thật tốt những người chấp nhận luật chơi của bạn.