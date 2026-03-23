Công ty hạt nhân Tập đoàn TTC đăng ký bán ra hơn 43 triệu cổ phiếu SBT

Theo đó, tổng giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cp) ước tính khoảng 438 tỷ đồng, với phương thức giao dịch là thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 26/3/2026 đến ngày 24/4/2026. Ở chiều ngược lại, bên mua dự kiến là những đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn TTC.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước những vận hội mới, thông điệp cam kết đồng hành bền vững từ gia đình ông Đặng Văn Thành và các bước đi chiến lược tại TTC AgriS (SBT) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới đầu tư.

Việc liên tục rót vốn vào công nghệ, chuyển đổi số và phát triển vùng nguyên liệu xuyên biên giới (Lào, Campuchia, Úc) khẳng định vị thế của người đứng đầu: Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển.

Vùng nguyên liệu của TTC AgriS

Tối ưu hóa danh mục: Bước đi chiến lược trong quản trị hiện đại

Gần đây, những chuyển động về cơ cấu sở hữu tại TTC AgriS (SBT) giữa các pháp nhân trong hệ sinh thái đã tạo ra một số đợt tái cấu trúc danh mục đầu tư. Theo góc nhìn từ các chuyên gia tài chính, đây là hoạt động nghiệp vụ tất yếu trong quản trị tài chính doanh nghiệp.

Thực chất, việc điều chuyển tỷ lệ sở hữu giữa các công ty thành viên trong tập đoàn là một phần của chiến lược “Sắp xếp lại nguồn lực tài chính”. Mục tiêu của hoạt động này nhằm chuyên môn hóa vai trò, giúp phân định rõ chức năng giữa đơn vị trực tiếp sản xuất và đơn vị đầu tư tài chính. Bên cạnh đó, giúp khơi thông dòng vốn, tạo sự linh hoạt cho bảng cân đối kế toán, chuẩn bị nguồn lực để đón đầu các dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn hơn trong tương lai. Đồng thời, tăng cường tính minh bạch, đưa cấu trúc sở hữu về mô hình tập trung, phù hợp với các tiêu chuẩn quản trị quốc tế mà TTC AgriS đang hướng tới.

Mọi biến động về cổ đông lớn ở giai đoạn này đều nằm trong lộ trình đã được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Quan trọng hơn, không làm thay đổi định hướng chiến lược cũng như kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

TTC AgriS: Sức bật từ nền tảng nội lực vững chắc

Các chỉ số nền tảng của TTC AgriS đang cho thấy những tín hiệu cực kỳ khả quan. Thứ nhất, chuyển đổi mô hình thành công. TTC AgriS đã chuyển mình mạnh mẽ từ doanh nghiệp sản xuất sang doanh nghiệp cung cấp các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, phát triển theo mô hình hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn, dựa trên 3 trụ cột AgTech (Công nghệ nông nghiệp) - FoodTech (Công nghệ thực phẩm) - FinTech (Công nghệ tài chính) trên nền tảng ESG, đảm bảo mục tiêu chiến lược tăng trưởng bền vững. Thứ hai, TTC AgriS tiên phong trong tiêu chuẩn ESG. Với việc áp dụng nông nghiệp tái sinh và đặt mục tiêu Net Zero, doanh nghiệp này đang trở thành điểm sáng thu hút các định chế tài chính quốc tế. Minh chứng là các khoản tín dụng xanh từ IFC, SMBC... liên tục được ký kết với lãi suất ưu đãi. Thứ ba, không ngừng mở rộng thị phần quốc tế. TTC AgriS sở hữu mạng lưới gần 120.000 điểm phân phối và kinh nghiệm xuất khẩu sang 76 thị trường, trong đó có các thị trường khó tính, khẳng định khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ ngoại.

Với sự dẫn dắt chiến lược của gia đình ông Đặng Văn Thành và đội ngũ quản trị dày dạn kinh nghiệm, TTC AgriS không chỉ dừng lại ở vị thế dẫn đầu ngành mía đường trong nước mà đang vững bước trên con đường trở thành doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia hàng đầu khu vực. Các đợt tái cấu trúc danh mục hiện tại chính là bước đệm cần thiết để doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ hơn trong chu kỳ tăng trưởng tới.