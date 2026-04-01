Mỗi người Việt chỉ mua 0,1 gram vàng trang sức trong năm 2025, bằng 1/10 Singapore, 1/3 Malaysia

Trong báo cáo thường niên 2025, PNJ cho biết năm vừa qua, ngành vàng bạc đá quý tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức hơn cả năm 2024, đến từ cơn bão kép với sức ép của thị trường đến từ cả đầu cung và đầu cầu.

Về nguồn cung, áp lực nguồn cung nguyên vật liệu tiếp tục đè nén lên ngành kim hoàn do xu hướng tích trữ của người dân khi giá vàng tăng cao và chính sách nhập khẩu vàng chưa được triển khai trong năm.

Về đầu cầu, tiêu dùng của khách hàng, sức mua chung chậm lại trong nửa đầu năm do các lo ngại về tình hình thuế quan, bất ổn kinh tế đe dọa đến triển vọng thu nhập và việc làm.﻿

Thêm vào đó, các yêu cầu tuân thủ được nâng cao với toàn ngành khi các hoạt động kiểm tra, thanh tra được tiến hành liên tục cũng tạo nên nhiều áp lực cho toàn ngành, nhiều doanh nghiệp đã rời ngành hay chuyển sang trạng thái “ngủ đông” hay hoạt động cầm chừng cũng làm cho toàn ngành bị co hẹp đáng kể.

Trong năm 2025, Nghị Định 232/2025/NĐ-CP ra đời góp phần hoàn thiện các cơ chế quản lý và nâng cao các yêu cầu tuân thủ của hoạt động kinh doanh vàng. Tuy nhiên, các quy định mới cũng nâng cao các yêu cầu tuân thủ đặc biệt trong hoạt động thanh toán, từ đó phần nào làm suy giảm sức tiêu thụ của﻿ ngành trong những tháng cuối năm.

Cuối năm, sức mua được cải thiện nhờ hiệu ứng lan tỏa tài sản ở một số phân khúc thị trường nhất định. Nhìn chung cả năm, sức mua ngành hàng trang sức suy giảm nghiêm trọng do giá vàng thế giới liên tiếp tăng vượt các mức kỷ lục và dự báo.﻿

Theo Báo cáo World Gold Council 2025, tổng lượng tiêu thụ vàng (bao gồm vàng tích trữ và vàng trang sức) của Việt Nam là 46,7 tấn, giảm 15% so với cùng kỳ. Riêng mảng vàng trang sức, sức tiêu thụ của người dân Việt Nam giảm mạnh hơn từ mức 13,2 tấn năm 2024 còn 10,6 tấn năm 2025, tương đương giảm 20% so với cùng kỳ. Đây là mức suy giảm đáng kể trong vòng hàng chục năm qua.

Theo báo cáo World Gold Council 2025, trung bình một người dân Việt Nam mua 0,1 gram vàng trang sức một năm. Trong khi đó, các nước phát triển khác trong khu vực có mức tiêu thụ cao hơn nhiều lần so với Việt Nam, điển hình như UAE 2,92 gram, Singapore 1,0 gram, Malaysia 0,31 gram, Ấn Độ 0,30 gram, và Trung Quốc 0,27 gram.

Xu hướng tiêu dùng của khách hàng tác động đến doanh thu mảng vàng 24k của PNJ. Từ đó, doanh thu các sản phẩm vàng 24k năm 2025 chịu nhiều ảnh hưởng, suy giảm 43% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh nguồn nguyên liệu và nguồn cung sản phẩm 24K bị hạn chế kéo dài từ nửa cuối 2024 đến hết 2025, PNJ chủ động ưu tiên phân bổ nguồn lực cho mảng trang sức bán lẻ – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.﻿

PNJ đã chủ động thực hiện hàng loạt đổi mới và các chương trình tối ưu vận hành và chi phí để hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, tận dụng các cơ hội thị trường để tăng tốc vượt kế hoạch về doanh thu bán lẻ và đạt được sự tăng trưởng về lợi nhuận.

PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.976 tỷ đồng, giảm 7,5% so với năm 2024. Mặc dù doanh thu sụt giảm, Công ty vẫn duy trì hiệu quả kinh doanh tích cực nhờ định hướng chiến lược phù hợp, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và tối ưu cơ cấu sản phẩm theo bối cảnh thị trường.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3.520 tỷ đồng, tăng 32,7% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.548 tỷ đồng, tăng 33,8%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.828 tỷ đồng, tăng 33,8% so với năm 2024.

Với kết quả kinh doanh khả quan và dòng tiền ổn định, PNJ tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 20%.