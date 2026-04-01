Nghịch lý Grand Marina Saigon: Bán căn hộ hàng hiệu Marriott giá 85 tỷ, chủ đầu tư báo lỗ trăm tỷ

Dự án bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Marriott và JW Marriott tại khu Ba Son TP.HCM, do Masterise Homes phát triển, là dự án sở hữu ba mặt tiền hướng sông Sài Gòn.

Dữ liệu giao dịch hiện tại cho thấy, giá bán mỗi mét vuông dao động từ 330 triệu đến hơn 400 triệu đồng. Một căn hộ tiêu chuẩn có giá khởi điểm khoảng 20 tỷ đồng, trong khi các căn diện tích lớn có thể lên đến 85 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số liệu tài chính của Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội - một trong hai pháp nhân đồng chủ đầu tư dự án - lại ghi nhận kết quả trái chiều.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, vốn chủ sở hữu của Hưng Phát Invest đạt 4.684 tỷ đồng, tăng 58,5% so với năm trước. Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả tăng 89%, lên mức 13.389 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, doanh nghiệp ghi nhận khoản dư nợ trái phiếu 7.610 tỷ đồng.

Phần lớn khoản dư nợ này đến từ lô trái phiếu trị giá 7.650 tỷ đồng (kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 9%/năm) được Hưng Phát Invest huy động vào tháng 10/2025.

Thời điểm này, bộ máy lãnh đạo trực tiếp điều hành doanh nghiệp gồm hai người đại diện pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên Đỗ Tuấn Anh và Tổng giám đốc Nguyễn Trần Thảo Nhi.

Để làm tài sản đảm bảo cho các khoản huy động vốn, công ty đã thế chấp quyền tài sản phát sinh từ dự án khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son và hợp đồng hợp tác với Capitaland Tower tại ngân hàng Techcombank cùng công ty chứng khoán TCBS.

Chi phí tài chính từ các khoản vay tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Kết thúc năm tài chính 2025, công ty báo lỗ sau thuế 93,8 tỷ đồng, giảm khoảng 44,6% so với năm trước, tổng lỗ lũy kế lên 208,6 tỷ đồng.

Việc công ty dự án báo lỗ trong giai đoạn triển khai là đặc thù hạch toán của ngành bất động sản. Theo cấu trúc hợp tác, Hưng Phát Invest chịu trách nhiệm nắm giữ quỹ đất và huy động vốn, trong khi Masterise Homes phụ trách thiết kế, xây dựng và thương mại. Suốt quá trình thi công, chủ đầu tư phải ghi nhận chi phí lãi vay và phí nhượng quyền thương hiệu quốc tế.

Trong khi đó, quy định kế toán bắt buộc doanh thu chỉ được hạch toán khi hoàn tất bàn giao nhà. Khoản lỗ lũy kế và khối nợ vay hiện tại chủ yếu phản ánh độ trễ giữa thời điểm chi vốn đầu tư và lúc doanh nghiệp đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.