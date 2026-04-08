Cục Thuế đưa một 'ông lớn' thực phẩm Hàn Quốc vào diện rà soát khi doanh thu nghìn tỷ nhưng thua lỗ

CJ Foods Việt Nam vừa được cơ quan thuế đưa vào diện rà soát trong bối cảnh Cục Thuế tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp doanh thu nghìn tỷ, nhưng thua lỗ nhiều năm. Danh sách của Cục thuế đưa ra có tổng cộng 302 doanh nghiệp được rà soát theo diện này.

Theo Công văn số 1927/CT-KTr, cơ quan thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề năm 2026, trong đó tập trung vào nhóm doanh nghiệp quy mô lớn nhưng liên tục báo lỗ, tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách.

Theo thông tin trên website công ty, CJ Foods Việt Nam là một thành viên của tập đoàn CJ CheilJedang – doanh nghiệp được thành lập từ năm 1953 tại Hàn Quốc, khởi đầu là nhà sản xuất đường và sau đó mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm, công nghệ sinh học và chuỗi cung ứng.

Tại Việt Nam, CJ Foods tham gia thị trường thông qua nhiều thương vụ đầu tư và mua bán – sáp nhập. Năm 2016, doanh nghiệp này mua lại Công ty Cầu Tre, một doanh nghiệp thực phẩm đông lạnh lâu năm, qua đó mở rộng mạnh mẽ danh mục sản phẩm tại thị trường nội địa. Tại Việt Nam, Cầu Tre là doanh nghiệp thực phẩm thống lĩnh thị trường với hàng loạt sản phẩm được bán tại các siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc.

Doanh nghiệp cũng đầu tư hệ thống nhà máy tại nhiều địa phương như Long An, Hưng Yên, Vĩnh Long, Đồng Nai, Hà Nam, Bình Định, xây dựng mô hình sản xuất – phân phối khép kín.

Bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu toàn cầu, CJ Foods Việt Nam còn phát triển các dòng sản phẩm bản địa hóa, kết hợp ẩm thực Hàn Quốc và Việt Nam, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo Cục Thuế, CJ Foods Việt Nam nằm trong nhóm doanh nghiệp có doanh thu lớn (hơn 1.000 tỷ đồng) nhưng phát sinh thua lỗ nhiều năm (2 năm liên tiếp 2023 - 2024). Cũng theo cơ quan này, các trường hợp doanh nghiệp liên tục kê khai lỗ nhưng vẫn mở rộng đầu tư, tăng vốn được xem là dấu hiệu cần kiểm tra sâu để làm rõ bản chất hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ thuế.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan thuế sẽ tập trung rà soát:

- Tính hợp lý của doanh thu, chi phí và lợi nhuận

- Các khoản chi phí lớn, bất thường

- Thời điểm ghi nhận doanh thu và thuế giá trị gia tăng

- Hóa đơn, chứng từ và việc kê khai thuế đầu vào – đầu ra

- Các khoản chi phí nội bộ như lãi vay, phí dịch vụ, bản quyền

- Giao dịch với các bên liên kết, đảm bảo nguyên tắc giá thị trường

Không chỉ CJ Foods Việt Nam, Cục Thuế cho biết đã rà soát danh sách 302 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng nhưng lỗ liên tiếp trong hai năm 2023–2024.

Ngoài ra, còn có 19 doanh nghiệp được yêu cầu kiểm tra trực tiếp tại trụ sở người nộp thuế theo chuyên đề năm 2026 do thua lỗ nhiều năm hoặc lãi mỏng. Trường hợp không thể triển khai kiểm tra, các đơn vị phải báo cáo rõ lý do.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị hoàn thành kế hoạch kiểm tra trong tháng 4/2026 và kết thúc toàn bộ chuyên đề chậm nhất vào tháng 12/2026. Đồng thời, định kỳ hàng tháng phải báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện.

Trong báo cáo tổng hợp, các đơn vị phải nêu rõ số thuế truy thu, số tiền xử phạt cũng như các hành vi vi phạm phổ biến của nhóm doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Danh sách 302 doanh nghiệp doanh thu trên 1.000 tỉ đồng báo lỗ 2 năm liên tiếp vào diện rà soát, phân tích rủi ro để đưa vào kế hoạch kiểm tra thuế:








