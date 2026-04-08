Lợi nhuận 2026 dự kiến giảm 34%, CII dồn lực cho danh mục hạ tầng 21 tỷ USD

CII dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 28/04 tại TP.HCM. Báo cáo trước thềm đại hội ghi nhận tổng doanh thu 2025 đạt 3.914 tỷ đồng (-10%), song mảng thu phí BOT vẫn tăng trưởng 2%, đóng góp 2.603 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 37.525 tỷ đồng với nợ ngắn hạn duy trì dưới ngưỡng 20%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ đạt 124 tỷ đồng, sụt giảm do mảng bất động sản chưa kịp ghi nhận doanh thu như kỳ vọng.

Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (trước chi phí lợi thế thương mại trên báo cáo hợp nhất) , năm 2025 đạt 341 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo lý giải chuẩn mực VAS buộc doanh nghiệp phân bổ chi phí M&A và khấu hao lớn trong những năm đầu dự án BOT, tạo ra "lỗ kế toán" giả định trên sổ sách trong khi dòng tiền thực tế vẫn ổn định.

Do đó, chỉ số lợi nhuận điều chỉnh được coi là thước đo phù hợp hơn cho năng lực trả cổ tức và tái đầu tư, thay vì các bút toán phi tiền mặt làm nhiễu bức tranh tài chính.

Kế hoạch 2026 và bài toán vốn cho danh mục 21 tỷ USD

Bước sang năm 2026, CII đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.720 tỷ đồng, giảm gần 5% so với năm 2025 . Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 225 tỷ đồng, giảm 34% tính trên cùng hệ quy chiếu đã loại trừ chi phí lợi thế thương mại.

Kế hoạch thận trọng này được đặt ra trong bối cảnh công ty dồn toàn lực cho danh mục đầu tư quy mô gần 540.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 21 tỷ USD).

Đối với các dự án đang triển khai, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận quy mô gần 37.000 tỷ đồng đang được tập trung nguồn lực để kịp đưa vào khai thác từ năm 2029.

Ở mảng bất động sản, dự án NBB3 đang trong giai đoạn thi công , dự án NBB2 đang hoàn thiện pháp lý và các khu đất tại Thủ Thiêm đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để khởi động lại. Các dự án vận hành hiện hữu như tòa nhà CII Tower vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định xấp xỉ 99%.

Tham vọng TOD Hàng Xanh và lộ trình thu xếp vốn

Tách biệt với các dự án đang xây dựng, CII đang theo đuổi danh mục tiềm năng với tâm điểm là siêu dự án đô thị TOD tại khu vực Hàng Xanh. Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 486.622 tỷ đồng trên diện tích 108,4 ha, dự án này hiện đã được trình cơ quan nhà nước xin chấp thuận chủ trương lập đề xuất.

Bên cạnh đó, danh mục hạ tầng giao thông tiềm năng còn ghi nhận đường trên cao dọc Quốc lộ 51 (16.300 tỷ đồng), mở rộng Xa lộ Hà Nội (3.500 tỷ đồng) và các dự án theo cơ chế Nghị quyết 98.

Để giải bài toán vốn cho các dự án, HĐQT dự kiến trình đại hội phương án bảo lãnh vô điều kiện cho nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp dự án BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận với giá trị tài trợ khoảng 27.093 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty lên kế hoạch phát hành tối đa 6.719,8 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 25 năm. Lãi suất được ấn định 10%/năm cho 4 kỳ đầu trước khi thả nổi.

Về phân phối lợi nhuận, dù ưu tiên dồn lực cho đầu tư, CII vẫn dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa 16%, khẳng định cam kết duy trì dòng tiền cho cổ đông ngay cả trong giai đoạn thâm dụng vốn.